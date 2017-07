Aldi:Zieht Expansionstempo in UK an

12.07.2017 Lebensmittel Praxis

Aldi will in Großbritannien bis 2022 rund 1.000 neue Standorte eröffnen. Dafür ist der Discounter bereits auf der Suche nach rund 4.000 neuen Mitarbeitern für das Management.

Nachdem Aldi nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr mehr als 900.000 neue Kunden in seinen aktuell rund 700 Märkten in Großbritannien begrüßen und ein dynamisches Wachstum verzeichnen konnte, investiert das Unternehmen in Personal für seine Märkte und Distributionszentren. Vor allem stellvertretende Marktleiter werden jetzt bereits gesucht.