Amazon:Prime Now in München ausgebaut

10.05.2017 Lebensmittel Praxis

US-Händler Amazon weitet das Angebot seines ultraschnellen Lieferservices Prime Now nun auch in München aus. Ab sofort können Prime-Kunden in der Bayernmetropole nun direkt aus den Ladengeschäften von Basic, das Kochhaus und der Bienen-Apotheke bestellen.

Bio-Produkte der Münchner Bio-Supermarktkette Basic sowie Kochsets von das Kochhaus können seit einigen Wochen bereits Prime-Mitglieder in Berlin bestellen und sich innerhalb einer Stunde bzw. in einem wählbaren 2-Stunden-Fenster nach Hause liefern lassen. Für München gibt es auf primenow.de nun einen zusätzlichen Partner-Shop: In der Bienen-Apotheke finden Kunden eine breite Auswahl von rezeptfreien Medikamenten, apothekenexklusiven Nahrungsergänzungsmitteln, Apothekenkosmetik, sowie alles für die Hausapotheke und rund um das Thema Gesundheit.

Die eigenen Shops der lokalen Partner Bienen-Apotheke, Kochhaus und Basic nutzen die Lieferinfrastruktur von Prime Now und erreichen dadurch weitere Kunden. Die verfügbaren Lieferzeiten (Montag bis Samstag) variieren je nach Händler: In der Bienen-Apotheke von 8-22 Uhr, Basic bietet die Lieferung von 8-24 Uhr, Kochhaus von 10-22 Uhr. Der Mindestbestellwert bei Prime Now und in den Shops der drei Händler beträgt jeweils 20 Euro pro Bestellung.