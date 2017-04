Niederlande:Jumbo kocht Suppen aus Gemüseresten

27.04.2017 Lebensmittel Praxis

Die niederländische Supermarktkette Jumbo will sich verstärkt gegen Verschwendung von Lebensmitteln einsetzen. So schloss das Unternehmen eine Vereinbarung mit den niederländischen Tafeln (Voedselbanken).

Anzeige

Sie soll es den Supermärkten vor Ort leichter machen, Lebensmitteln, die im Laden nicht mehr verkauft werden können, aber zum Verzehr noch gut geeignet sind, den Tafeln zur Verfügung zu stellen. Das jedenfalls meldet das Magazin Distrifood.

Außerdem will Jumbo diese Produkte für eine eigene Produktlinie verwenden. So startete das Unternehmen im vergangenen Jahr mit dem Verkauf von Suppen aus Gemüseresten. Konkurrent Plus bietet solche Produkte unter der Marke Overlekker bereits seit 2015 an. Jumbo will sein Angebot in diesem Bereich in Zukunft erweitern, verkündete aber noch nicht, um welche Produkte es sich genau handeln wird. Zusätzlich zu diesen eigenen Initiativen werden im Kundenmagazin „Hallo Jumbo“ die Kunden dazu aufgerufen, keine Lebensmittel wegzuschmeißen. So werden dort unter anderem durch Rezepte für die Wiederverwendung der Lebensmittelreste beworben.