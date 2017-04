Real:Testverkäufe für Start-ups

27.04.2017 Lebensmittel Praxis

Unter dem Motto „Das erste Mahl“ präsentieren vier Start-ups den Kunden bei Real in Berlin-Lichtenberg ihre Produkte. Im Eingangsbereich werden Produktneuheiten und Informationen über die Gründer eigenständig präsentiert. Drei Monate lang können die Kunden die Artikel kaufen und testen. Bei positiven Ergebnissen werden die Neuheiten dauerhaft gelistet und sind dann in weiteren Real-Märkten erhältlich.

Zum Start vor Ort sind mit „The Earl Spirit“, ein Weizenbrand, der die Aromen von Schwarztee, Bergamotte, Zitronengras und Ingwer vereint. Vermarktet wird er von den gebürtigen Berlinern Fabian Fuchs und Devran Sönmez. Alkoholfreies bringen die Gründer von „Selo Coffee Fruit“ an den Start. Mit Solosoda haben die insgesamt acht Unternehmensgründer das erste koffeinhaltige und ungesüßte Erfrischungsgetränk aus der sonnengetrockneten Kaffeekirsche produziert.

Drittes Produkt ist das vegane Schnitzel in Pulverform. Was die Backmischung für Kuchen ist, ist Vetzis Pulvermischung für Fleischersatz zum Anrühren. Valentin Wessels rundet das Angebot mit traditionellen Bonbons ab. 2014 übernahm der gebürtige Bayer die „Ehren Zuckerwarenfabrik“ in Mönchengladbach. Der 26-Jährige fertigt nach Originalrezepten Süßwaren. 2016 entwickelte Valentin Wessels erstmalig die Bonbons in handlichen Jacken- und Handtaschen-Packungen.