Umfrage:Abholen ja – Dash Button nein

Ware bestellen und an einer Abholstation abholen – das können sich immer mehr Verbraucher vorstellen. Allerdings nur, wenn die Station in der Nähe ist. Das ist ein Ergebnis einer Umfrage unter 1.000 Konsumenten durch das Berliner Marktforschungsunternehmen POSpulse. Die Umfrage stellte neue Services und Technologien in E-Commerce und stationärem Handel aus Konsumentensicht auf den Prüfstand.

Immerhin würden 55 Prozent der Befragten eine Abholstation anfahren, nur 26 Prozent lehnen das ab. Dash Buttons, bislang nur von Amazon angeboten, fallen durch. Produkte des täglichen Bedarfs, wollen 54 Prozent der Befragten nicht einfach per Knopfdruck nachbestellen. Denn der Großteil der Kunden möchte nicht dauerhaft dieselben Marken und Produkte kaufen und auch nicht an den gleichen Händler gebunden sein.

Besonders aufgeschlossen sind die Konsumenten laut Umfrage gegenüber Indoor Farming. Darunter versteht man Gewächshäuser direkt im Supermarkt, die den Kunden die Möglichkeit bieten, Gemüse und Kräuter selbst vor Ort zu ernten. Rund 66 Prozent der Befragten würden ein solches Angebot gerne nutzen, nur 12 Prozent lehnen Indoor Farming ab.

Auch bei einem weiteren Aspekt des täglichen Einkaufs zeigt sich, dass Umweltschutz und Nachhaltigkeit für die Verbraucher eine wichtige Rolle spielen. So fragte POSpulse die Umfrageteilnehmer, wie sie zu einem „Kassenzettel auf Anfrage“ stehen. Bei Supermarktketten wie beispielsweise Lidl erhalten die Kunden bereits heute nur noch einen Kassenzettel, wenn sie diesen explizit wünschen. Denn allzu oft – und vor allem beim Kauf von Lebensmitteln und Getränken – wird der Kassenzettel vom Kunden erst gar nicht mitgenommen oder direkt nach dem Einkauf weggeworfen. Dadurch entsteht täglich eine große Menge Papierabfall. Entsprechend befürworten knapp 60 Prozent der Befragten den Kassenzettel auf Anfrage. Allerdings bestehen 32 Prozent weiterhin auf den Kassenbon.