Giovanni Rana:Erstes Restaurant in Berlin

08.05.2017 Lebensmittel Praxis

Der italienische Pasta- und Saucenhersteller Rana eröffnet das erste Restaurant in Deutschland. Das „Giovanni Rana“-Restaurant befindet sich in der Mall of Berlin, dem Einkaufszentrum am Leipziger Platz, nur ein wenige Gehminuten entfernt vom Brandenburger Tor und dem Reichstag.

Es ist das vierte Restaurant, das die Giovanni-Rana-Gruppe außerhalb Italiens eröffnet. Im Heimatmarkt betreibt die Gruppe 22. Das Konzept basiert auf „Show Food“ und den Rana-Produkten. Es wird „offen gekocht“. Die Gerichte werden frisch zubereitet und sind in kurzer Zeit fertig. Darüber hinaus bietet das Restaurant seinen Gästen täglich frisch gepresste Obst- und Gemüsesäfte sowie den klassischen italienischen Espresso und Cappuccino.