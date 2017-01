REGIONAL-STAR’17 :Preisträger im Rahmen der Internationalen Grünen Woche geehrt

25.01.2017 LEBENSMITTEL PRAXIS

Die Nachfrage nach regionalen Lebensmitteln steigt. Herausragende Konzepte mit regionaler Prägung aus Handel, Industrie und Landwirtschaft, die unter nachhaltigen Aspekten die Vermarktung regionaler Produkte voranbringen, wurden zum zweiten Mal vom Branchenmagazin LEBENSMITTEL PRAXIS und der Internationalen Grünen Woche Berlin ausgezeichnet.

Regionales ist aktuell ein Megatrend. Rund drei Viertel der Deutschen legen nach eigener Aussage besonderen Wert auf heimisch erzeugte Lebensmittel. Das ergab eine aktuelle Forsa-Umfrage im Auftrag des Bundeslandwirtschaftsministeriums. Was dahinter steht, ist meist der Wunsch nach mehr Transparenz und Nähe zum Produzenten. Verbraucher erhoffen sich mehr Frische und die Schonung der Umwelt durch reduzierte Transportwege, wollen die Wirtschaft um den eigenen Wohnsitz stärken und schlicht den Geschmack von Heimat auf der Zunge genießen. Produkte mit regionalem Charakter dienen Lebensmittelhändlern daher nicht nur der Profilierung im Wettbewerb, sondern schaffen wie kaum ein anderes Sortiment eine enge Bindung zum Kunden. Mit der Auszeichnung REGIONAL-STAR würdigte die Lebensmittel Praxis gemeinsam mit der Internationalen Grünen Woche Berlin zum zweiten Mal beispielhafte Konzepte in vier Kategorien, die unter nachhaltigen Aspekten („ökologisch sinnvoll, sozial verantwortlich und ökonomisch erfolgreich) die Vermarktung regionaler Lebensmittel fördern. Sie hatten in einem mehrstufigen Auswahlprozess die Experten-Jury überzeugt.

In der Kategorie Innovation (Innovative Produkte und Konzepte regionaler Prägung, die maximal 2 Jahre am Markt sein durften) wählte das Gremium Crusta Nova für Good Gamba – die pure Garnele aus deutscher Zucht auf den 1. Platz. Mit Platz 2 wurde Tegut (Bioland Süßkartoffeln vom Bio-Hof Waas), mit Platz 3 Rewe Zweigniederlassung Süd für das Murnau Werdenfelser Rind geehrt. Den REGIONAL-STAR’17 in der Kategorie Präsentation (Praktische Umsetzung eines Regionalkonzepts im Supermarkt) vergab die Jury an Max Lüning für die Lüning Heimatkampagne – Von Herzen aus unserer Heimat. Auf den 2. Rang wählte sie Marktkauf Wunstorf für Das summende Dach, auf Rang 3 Edeka Staufers für die Regionale Marktstraße. Pokal und Urkunde für den Spitzenplatz in der Kategorie Organisation (Aktionen und Konzepte von absatzfördernden Vereinigungen bzw. Regionalvermarktungsorganisationen) erhielt die Erzeuger-Verbraucher- Genossenschaft (EVG) Landwege für das Konzept „Wir verkaufen nicht nur, wir handeln“. Die Jury wählte darüber hinaus Rewe Klebach, Mengerskirchen, für das „Erfahrungsfeld Bauernhof“ auf Platz 2 und Demeter Felderzeugnisse auf Platz 3. Mit dem ersten Platz im Branchenwettbewerb REGIONAL-STAR’17 in der Kategorie Kooperation (Konzepte, die auf eine Zusammenarbeit zwischen Handel und Produzenten bzw. Landwirten setzen) wurde Edeka Esslinger für die Dachmarke „Allgäu Bodensee“ ausgezeichnet. Ebenfalls auf dem Treppchen standen E-Center Halle Hermes Areal für das Konzept „Täglich Frische Milch aus der Region - direkt vom Erzeuger bei Edeka“ (Platz 2) sowie die Eins-A Fachmetzgerei Butzbach für das Qualitätsprogramm „Natürlich frisch von hessischen Bauernhöfen“ (Platz 3).

Die Expertenjury in alphabetischer Reihenfolge:

Ralf Akkermann, Nachhaltigkeit-Berater

Lars Jaeger, Projektleiter, Internationale Grüne Woche / Messe Berlin

Axel Kölle, Leitung ZNU – Zentrum für Nachhaltige Unternehmensführung der Uni Witten-Herdecke

Michaela Meyer, Leitung Geschäftsbereich Nachhaltigkeit, Edeka Südwest

Michael Radau, Vorstandsvorsitzender SuperBioMarkt AG

Michael Raß, Geschäftsführer Fjol GmbH

Bettina Röttig, Redaktion, Lebensmittel Praxis

Nicola Tanaskovic, Bereichsleitung Corporate Responsibility, Rewe Group

Alexandra Weber, Leitung Qualität und Umwelt, Tegut

