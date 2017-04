DMK Group:Rotschmier-Käse im Portfolio

20.04.2017 Lebensmittel Praxis

Die DMK Group setzt auf Herzhaftes und verkauft seit neuestem Käse mit Rotschmier-Kultur. Die beiden rotgeschmierten Produkte werden im Werk Edewecht bei Oldenburg produziert und als SB-Ware angeboten.

Sonja Lang, Leitung Marketing LEH & Category Development, berichtet über ein gutes Feedback der Handelspartner auf die neuen Sorten, die unter der Dachmarke Milram laufen. Zur nächsten MLF-Tagung will das Team um Sonja Lang ein spannendes Projekt präsentieren, das derzeit in Kooperation mit dem Handelsunternehmen Dornseifer entwickelt wird: Es handelt sich um ein to go-Konzept, bei dem Milram Molkereiprodukte liefert, die der Händler in der Schnippelküche vor Ort mit Früchten belegt.