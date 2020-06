Jetzt bewerben: Gastro-Stars gesucht

Anzeige

Die Gastro-Zone ist für Vollsortimenter zu einem Profilierungselement geworden. Doch was macht eine wirtschaftlich erfolgreiche Gastro-Zone aus? Welche Potenziale gibt es, wo liegen die Fallstricke? In unserem Branchenwettbewerb „Gastro Star“ gehen wir diesen Fragen auf den Grund: Der Wettbewerb geht nun in die zweite Runde. Bewerben Sie sich!

Gesucht werden die spannendsten gastronomischen Konzepte im Supermarkt. Dabei kommt es nicht auf die Größe an. Auch nicht darauf, ob die Speisen und Getränke à la carte oder to go angeboten werden – denn das Gastro-Konzept muss zum Händler passen. Und das haben die Gewinner aus dem Vorjahr sehr deutlich gezeigt.

Doch keine Regel ohne Ausnahme. Mit dem Restaurant Setzkasten von Edeka Zurheide im Düsseldorfer Crown wurde zum ersten Mal ein Supermarkt mit einem Stern des Guide Michelin ausgezeichnet. Aber auch die anderen zwei ausgezeichneten Märkte betreiben passgenaue, gastronomische Konzepte. Sowohl der XL-Markt in Bad Säckingen als auch der Marktkauf in Schöningen wissen, worauf es ankommt: den Kunden. Gelingt der Spagat zwischen Handel und Gastronomie, hat der Händler alles richtig gemacht. Dann sollte er sich auf jeden Fall für den „Gastro Star 2020“ bewerben. Ganz egal, ob es deftige Hausmannkost, Burger to go oder leichte Gerichte gibt. Die Hauptsache ist, dem Gast schmeckt es. Holen Sie sich den „Gastro Star 2020“!

Und so bewerben Sie sich: Entweder laden Sie sich den Fragebogen inklusive Anleitung auf der Homepage herunter www.lebensmittelpraxis.de/jetztbewerben.

Oder Sie trennen den Fragebogen in Heft 10 heraus, füllen ihn vollständig aus und schicken ihn an:

Lebensmittel Praxis, Cornelia Hansmann, Niederbieberer Straße 124, 56567 Neuwied,

Tel.: 02631/879–162, E-Mail: cornelia.hansmann@lp-verlag.de

Bei Fragen wenden Sie sich bitte per E-Mail an: s.silvia@gmx.com

Die wichtigsten Termine: Einsendeschluss für die Bewerbungen ist der 28. Juli 2020.

Eine Fachjury wird diese sichten und die Gastro-Stars küren. Die Preisverleihung ist am 27. Oktober 2020 im Rahmen des zweitägigen EHI-Handelsgastronomie Kongresses in Frankfurt.