Maki und Nigiri – diese Sushi-Arten sind bei Kunden besonders beliebt

Bildquelle: Getty Images

Sushi wird heute oft direkt mit Japan in Verbindung gebracht. Die Reisrollen sind kommerziell attraktiv, da die japanische Küche in Deutschland in den letzten Jahren stark an Popularität gewonnen hat und Sushi-Bars mittlerweile auch in kleineren Städten zu finden sind.

Sushi hat seinen Ursprung in Südostasien, genauer gesagt in einer dort gebräuchlichen alten Konservierungsmethode für Fisch. Die Technik, bekannt als Narezushi, entstand vor über 1.000 Jahren und verbreitete sich nach China und Japan. Dabei wurde Fisch in gekochtem Reis fermentiert, um ihn länger haltbar zu machen. Der Reis wurde oft weggeworfen und nur der eingelegte Fisch verzehrt. Im Laufe der Zeit entwickelte sich in Japan eine Variante namens Edomae-Sushi (heute als Nigiri-Sushi bekannt), die im 19. Jahrhundert in Edo (heutiges Tokio) populär wurde. Hierbei wurde frischer Fisch mit gesäuertem Reis serviert – eine schnelle und frische Alternative zum fermentierten Sushi.

Heute gibt es viele verschiedene Su­shi-Arten, von Maki-Rollen bis Sashimi, die weltweit beliebt sind. Inzwischen isst man Sushi auf der ganzen Welt. Allein in Japan haben viele verschiedene Kulturkreise eine Vielzahl unterschiedlicher Sushi-Sorten hervorgebracht. Diese wurden zum Teil in Ländern wie den USA modifiziert und mit zusätzlichen Zutaten weiterentwickelt. Die erste ­Sushi-Bar wurde 1966 in Los Angeles eröffnet.

Reis bildet die Grundlage

Die Basis von Sushi bildet Reis, der nach dem Kochen mit Reisessig, Zucker und Salz verfeinert wird. Hierbei wird eine spezielle Reissorte verwendet, die beim Kochen aufquillt und klebrig wird. Traditionell greift man auf den japanischen Rundkornreis Nishiki zurück. Auch in der modernen Sushi-Zubereitung spielt roher Fisch eine zentrale Rolle, was die Produkte aufgrund der Verderblichkeit des Fisches empfindlich macht. Daher ist Frische beim Zubereiten und Verkaufen von Sushi essenziell. Die Ware muss mindestens 24 Stunden bei minus 20 Grad oder kälter gelagert werden.

„Maki und Nigiri mit Lachs sind bei unseren Kunden besonders gefragt“, sagt Martin Volkelt, Produktentwickler beim Bremerhavener Hersteller Deutsche See Fischmanufaktur. Bei der Qualität von Sushi rät der Produktentwickler, besonders auf die Frische zu achten: „Das Sushi sollte nicht trocken aussehen und die Füllung in der Mitte stabil bleiben. Bei Nori-Blättern gilt: je dunkler, desto besser.“

Knigge Sushi ist Fingerfood

Beim Essen von Sushi ist es üblich, die Hände zu benutzen, da Sushi als japanisches Fingerfood gilt. Vor dem Essen wird in Japan ein feuchtes Handtuch zur Verfügung gestellt, um die Hände zu reinigen. Nigiri (kleine Reisbällchen mit Fisch oder Meeresfrüchten) und Sashimi (frische, dünn geschnittene Fischstücke ohne Reis) sollten jedoch mit Stäbchen verzehrt werden. Das Essen mit Messer und Gabel gilt in Japan wie hierzulande als absolutes No-Go. Richtige Reihenfolge

Beim Sushi wird mit den zarten, weißen Fischen begonnen und später dann zu den rosa Sorten übergegangen. Danach kommen die fetteren, roten Fische an die Reihe. Danach folgen die kräftigeren Fischsorten wie Lachs. Ein süßes Omelett-Sushi rundet die Mahlzeit ab. Mundgerechte Stücke

Sushi wird gezielt in kleinen Portionen angeboten, da es als Fingerfood betrachtet wird und im Ganzen gegessen werden sollte. Lediglich bei besonders großen Sushi-Stücken ist es akzeptabel, sie in mehreren Bissen zu genießen. Wasabi ist wichtig

Zuerst wird eine kleine Menge der scharfen Wasabipaste mit den Stäbchen auf den Fisch gestrichen. Erst dann wird das Sushi in die Sojasoße getaucht. Nur wenig Sojasosse

Mit der Sojasoße wird in Japan zurückhaltend umgegangen: Selbst der Fisch wird nur sanft benetzt, und oft tauchen Japaner lediglich die Spitze des Fisches in die Sojasoße. Dies ist vor allem aus geschmacklichen Überlegungen sinnvoll: Der kräftige Geschmack der Sojasoße soll nur eine salzige Note beitragen, ohne den eigentlichen Geschmack des Sushis zu überdecken. Etwas Ingwer

Um die Geschmackswahrnehmung zwischen den verschiedenen Sushi-Varianten zu neutralisieren, ist es ratsam, etwas eingelegten Ingwer zu sich zu nehmen.