Am 18. Januar diskutiert das LP-Schwestermagazin Top agrar in Berlin unter anderem mit Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Foto) über Lieferketten: „Müssen Handel und Landwirtschaft endlich zusammenrücken?“ Seien Sie live dabei.

Podiumsdiskussion Handel und Landwirtschaft in der Zukunft

Die Versorgung der Bevölkerung mit hochwertigen Nahrungsmitteln ist in Deutschland seit Jahrzehnten gesichert. Daran ändert auch der Krieg in der Ukraine erst einmal nichts. Dennoch rückt das Thema Versorgungssicherheit wieder verstärkt in den Blickpunkt. Denn rasant steigende Preise für Lebensmittel sowie durch Hamsterkäufe leergefegte Supermarktregale verunsichern viele Bürger. Viele haben Angst, dass Lieferketten zusammenbrechen.

Auch für die Beteiligten in der Wertschöpfungskette Lebensmittel stellt sich angesichts zunehmender globaler Spannungen, der weiterhin galoppierenden Inflation und der schwerwiegenden Energiekrise die Frage: Wie anpassungsfähig bzw. widerstandsfähig sind unsere Lieferketten eigentlich? Welche Strategien und Konzepte braucht es, um die Lebensmittelversorgung auch in Krisenzeiten zu sichern? Wie bekommen wir die Themen Nachhaltigkeit und Ernährungssicherheit unter einen Hut? Und: Was wollen eigentlich die Verbraucherinnen und Verbraucher?

Wir wollen mit Landwirtinnen und Landwirten, mit Politikern, Handelsexperten und dem Lebensmitteleinzelhandel am 18. Januar 2023 in Berlin darüber diskutieren, welche Konsequenzen sich für die Branche aus den sich verändernden Ansprüchen der Gesellschaft und der neuen geopolitischen Lage ergeben.

Das Programm:

19.00 Uhr | Impulsstatement: Bundesumweltministerin Steffi Lemke; „Globale Krisen, unterbrochene Lieferketten: Chance für eine nachhaltige und umweltgerechte Landwirtschaft?"

19.15 Uhr | Podiumsdiskussion: Die Welt im Dauerkrisenmodus: Wie wichtig sind anpassungsfähige Lieferketten? Mit:

Oliver Sitar , Referatsleiter EU-Kommission, stellvertretender Generaldirektor der Generaldirektion Landwirtschaft und ländliche Entwicklung

, Referatsleiter EU-Kommission, stellvertretender Generaldirektor der Generaldirektion Landwirtschaft und ländliche Entwicklung Hans-Jürgen Moog , Rewe Group Vorstand

, Rewe Group Vorstand Susanne Schulze Bockeloh , Vizepräsidentin Deutscher Bauernverband

, Vizepräsidentin Deutscher Bauernverband Hubert Heigl, Präsident Naturland e. V.

20.15 Uhr Talk: Preisexplosion bei Lebensmitteln – wie reagieren Verbraucher und Verbraucherinnen und was bedeutet das für unsere Lieferketten?

Prof. Thomas Vogler , TH Ingolstadt, Professor für Handelsmanagement, Handelsmarketing und Handelscontrolling

, TH Ingolstadt, Professor für Handelsmanagement, Handelsmarketing und Handelscontrolling Ramona Pop , Vorständin Verbraucherzentrale Bundesverband

, Vorständin Verbraucherzentrale Bundesverband Clemens Bauer, Geschäftsleiter Marketing Rewe

