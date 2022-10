Der Branchenevent Menschen und Märkte, Supermarkt des Jahres 2023 findet am 10. Mai 2023 in der Grand Hall der Zeche Zollverein in Essen statt. Unsere Gäste können erneut Vorträge mit den Top-Köpfen aus Politik, Wirtschaft und Handel erleben, sowie die festliche Preisvergabe an die Mitarbeiter des Jahres sowie den Supermarkt des Jahres 2023 in vier Kategorien.