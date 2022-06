Seit nunmehr 30 Jahren hat sich die Initiative Symposium Feines Essen + Trinken als maßgebliche Dialogplattform der Food Branche in der DACH-Region etabliert. Die dreitilge Struktur aus Marktplatz, Fachtagung und Galaabend schafft eine einzigartige Möglichkeit zum Dialog und Austausch auf Entscheider-Ebene. „Gerade im Jubiläumsjahr sehen wir uns diesem Anspruch des Symposiums verpflichtet. Für die persönliche Begegnung, den lebendigen Dialog und den Austausch an der Ware wollen wir im Interesse aller Aussteller und Teilnehmer dieses von vielen lang erwartete Event in bewährter und uneingeschränkter Weise durchführen. Der Termin im Sommer wird uns bei diesem Vorhaben zuverlässig unterstützen“, erklärt der Vorstandsvorsitzende Jörg Pretzel.

Das Symposium Feines Essen + Trinken findet am 28. und 29. Juli 2022 in der Zenith-Halle in München statt.

Anmeldemöglichkeiten für das Symposium finden Sie hier.