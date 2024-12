Einmal im nationalen Kräftemessen des Lebensmittelhandels unter Jubel den Pokal für das gesamte Team entgegennehmen: Die Auszeichnung „Supermarkt des Jahres“ weckt jedes Jahr Träume, Ehrgeiz und besonderen Teamspirit. Denn schon die Bewerbungsphase bringt neuen Schwung und Motivation mit, berichten Teilnehmer der vergangenen Jahre.

Der renommierte Branchenwettbewerb der Lebensmittel Praxis ist in eine neue Runde gestartet. Bis zum 24. Januar können Sie sich bewerben, sowohl als Selbstständiger als auch als Filialist. Also: ran an die Unterlagen, ausfüllen, abschicken und Daumen drücken! Nur wer sich traut, hat auch eine Chance auf den Titel, den Triumph und einen zusätzlichen Vorteil im Wettbewerb um Kunden und Mitarbeiter. Denn immer wieder bestätigen die Preisträger deutliche Umsatzzuwächse durch eine erfolgreichere Profilierung.

So bewerben Sie sich richtig Ihre Zahlen spielen zwar eine wesentliche, aber nicht die einzig wichtige Rolle bei der Bewerbung. Wir beziehen auch Ihre Ideen, zukunftsweisende und nachhaltige Strategien sowie Serviceangebote bereits in die Vorauswahl mit ein. Auch interessieren wir uns unter anderem für Maßnahmen, die Sie in Sachen Energiemanagement auf den Weg gebracht haben. Bitte beachten Sie, dass wir nur Bewerbungen berücksichtigen können, die über das digitale Formular eingereicht werden. Füllen Sie dieses sorgfältig und komplett aus, denn fehlende Daten oder irrtümliche Zahlendreher könnten Ihre Chancen schmälern. Bei Punkten, in denen wir eine Begründung abfragen („Was sind die Gründe für …“) erwarten wir keinen Aufsatz, Stichworte reichen vollkommen aus, um uns ein Bild machen zu können. Im Bewerbungsprozess können Sie zudem aussagekräftige Fotos aus Ihrem Markt und wichtige Informationsmaterialien direkt hochladen. Die Anleitung hierzu finden Sie direkt im Fragebogen. Wir haben sichergestellt, dass Sie Ihre Bewerbung mit wenigen Klicks absenden können. Auch das Zwischenspeichern ist möglich. Sollten Sie Fragen zum Wettbewerb haben, melden Sie sich gerne bei Bettina Röttig (02631/879131; Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein. ) und Hedda Thielking (02631/879134; Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein. ). Alle weiteren Infos zum Bewerbungsprozess finden Sie auch über unsere AUSFÜLLHILE

Termine vormerken

Bis zum 24. Januar 2025 sammeln wir Bewerbungen ein. Im nächsten Schritt ermittelt unsere Fachjury, wer es in die finale Runde, also unter die Nominierten schafft. Die Kandidaten werden dann zunächst von der LP-Redaktion inkognito besucht und getestet. Wer schließlich in den einzelnen Kategorien den Spitzenplatz erreicht und sich „Supermarkt des Jahres 2025“ nennen darf, darüber entscheidet die Fachjury erst am Tag der Preisverleihung. In diesem Gremium sind Vertreter aller großen Vollsortimenter versammelt. Sie stellen jedem nominierten Inhaber und Marktleiter letzte noch offene Fragen. Die finale Jury- Sitzung und Preisverleihung finden am 22. Mai 2025 in der Zeche Zollverein in Essen statt. Nominierte, Juroren und Gäste erwartet zudem ein spannendes Vortragsprogramm im Rahmen des Kongresses „Menschen und Märkte“.

