Corona, Inflation, Krieg in der Ukraine und Klimawandel: In Zeiten der Krisenpermanenz sind Verpackungen wichtiger denn je! Sie schützen Produkte, machen ihren Transport sowie ihre Aufbewahrung möglich und setzen Kaufimpulse mit Nachhaltigkeitsakzenten. Wenn der Markenauftritt durch die Verpackung eine stimmige Bekleidung und Begleitung erhält, entsteht nachhaltiges Vertrauen in Marken und Produkte. Wir prämieren die eingereichten Lösungen in den beiden Kategorien Impuls und Nachhaltigkeit.

Bewerben können sich: Markenhersteller, Handelsmarken-Hersteller, Händler, Verpackungshersteller in Abstimmung mit Kunden, Verpackungs-Design-Agenturen, aber auch Universitäten mit passenden Projekten. Die Produkte müssen nicht zwingend national verfügbar sein. Auch Verpackungsveränderungen können eingereicht werden, aber sie müssen mindestens ein halbes Jahr auf dem Markt verfügbar sein.

Darauf kommt es an:

Innovationsgrad

Verkaufserfolg

Funktionalität

Handhabung für Kunden und Händler

Design

Interaktion mit Kunden

Bewerbungsbogen Marken-Magnet 2023