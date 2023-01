Großes Engagement muss belohnt werden – nominieren Sie jetzt eine/n Mitarbeiter/in aus Ihrem Markt, der/die diese besondere Auszeichnung verdient hat!

Sie haben Mitarbeiter:innen, die Ihrem Markt ganz besonders Schwung verleihen? Belohnen Sie Ihre/n beste/n Angestellte/n mit dem Preis Mitarbeiter des Jahres 2023! Parallel zum Branchenwettbewerb Supermarkt des Jahres 2023 wird auch an drei engagierte Mitarbeiter:innen eine Auszeichnung verliehen. Die Preise sind jeweils mit 1.500 Euro dotiert und eine schöne Anerkennung für Ihren/Ihre Mitarbeiter:in.

Bis zum 13. März 2023 können inhabergeführte und regiegeführte Supermärkte deutschlandweit ihren besten Mitarbeiter oder ihre beste Mitarbeiterin für den Preis „Mitarbeiter des Jahres 2023“ nominieren. Unter allen Einsendungen wählt eine hochkarätig besetzte Jury die TOP 12 aus. In den nächsten Wochen können Supermarkt-Kunden in den Märkten der Mitarbeiter für ihren Favoriten abstimmen.

Aus dieser Wahl werden drei Gewinner ermittelt: Es wird ein Publikumspreis vergeben (hier zählt das Verbrauchervotum) sowie zwei Jurypreise (hier gelten Kriterien wie z.B. soziales Engagement, ehrenamtliches Arbeiten etc.). Die TOP 3 dieser Wahl werden zusammen mit ihren jeweiligen Marktleitern und Marktleiterinnen im Rahmen der Abschlussveranstaltung Supermarkt des Jahres 2023 am 10. Mai 2023 ausgezeichnet und gebührend in der Zeche Zollverein in Essen gefeiert. Unterstützt wird der Wettbewerb von Mestemacher.

Fragen zum Wettbewerb beantworten:

Isabella Bürk (Tel.: 0152/21810398; E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Heidrun Mittler (Tel.: 0152/22589467; E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! )