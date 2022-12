Gesucht werden die überzeugendsten Märkte von selbstständigen Kaufleuten und die besten Filialen.

Was wir von Ihnen wissen möchten, sehen Sie, wenn Sie den Online-Fragebogen aufrufen (hier). Bitte geben Sie Ihre Zahlen und Informationen ausschließlich digital ein, anschließend erhalten Sie einen Link, über den Sie die Fotos und Unterlagen hochladen. Die detaillierte Anleitung steht im Fragebogen. Sie finden diesen zudem in Form eines PDFs als Ausfüllhilfe.

ZUM BEWERBUNGSFORMULAR

Bitte füllen Sie alle geforderten Angaben aus. Bei Punkten, in denen wir eine Begründung abfragen, reichen Stichworte vollkommen aus.

Bewerbungsschluss ist der 11. Februar 2023.

Bitte beachten: Die Preisträger aus dem Jahr 2022 sowie alle Märkte, die nach dem 1. Dezember 2021 eröffnet haben, sind für 2023 von der Teilnahme ausgeschlossen.

Falls Sie Fragen zur Bewerbung haben, helfen wir gern weiter: Heidrun Mittler (02652/989611) oder Bettina Röttig (02631/879-131).

Die feierliche Preisverleihung bildet den krönenden Abschluss des Kongresses „Menschen und Märkte“ am 10. Mai 2023 in der Zeche Zollverein in Essen.