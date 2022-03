Zum ersten Mal lobt die Lebensmittel Praxis die „Beste Obst- und Gemüseabteilung“ aus. Gesucht werden die Händler, die es verstehen, ihre Kunden Tag für Tag mit dem frischen Sortiment zu begeistern. Dabei können die Konzepte unterschiedlicher nicht sein. Der eine bietet die begehrten frischen Köstlichkeiten in Bedienung an. Der andere favorisiert eine Abteilung, die einem Marktplatz oder sogar dem Wochenmarkt ähnelt. Und wieder ein anderer fokussiert sich auf regionales und saisonales Obst und Gemüse aus Direktbezug oder aus biologisch erzeugter Produktion. Die Lebensmittel Praxis möchte die Diversität in diesem hochsensiblen Frischesortiment zeigen und diejenigen Händler belohnen, die sich am besten an den Wünschen und exotischen Sehnsüchten ihrer Kunden orientieren. Mit der Auszeichnung ehrt die Lebensmittel Praxis die Vielfältigkeit in diesem Sortiment.

Wie kann ich mich bewerben?

Bewerben können sich alle Obst- und Gemüseabteilungen, die länger als zwölf Monate am Start sind. Es gibt zwei Runden.

In Runde eins gilt es, mit dem passgenauen Konzept am Standort zu überzeugen. Dabei entscheiden nicht allein die Zahlen, sondern die Gestaltung und die Einkaufsatmosphäre, das Sortiment, die Kundenorientierung, die Serviceleistungen, die Verkaufsstrategien, die Kreativität und der Kontakt am Point of Sale. In Runde zwei werden die Obst- und Gemüseabteilungen anonym besucht. Geprüft wird die Übereinstimmung von Theorie (Bewerbungsunterlagen) und Praxis (Einkauf vor Ort). Zudem werden die Tester vor Ort darauf achten, wie die Kundensinne angesprochen werden und wie sicher und ungezwungen der Einkauf ist.

Wie läuft die Zertifizierung ab?

Es gilt, den Online-Bewerbungsbogen auszufüllen, und einen Ordner mit Fotos hochzuladen. Hochglanz-Bewerbungsmappen sind nicht erforderlich.

Nach Ende der Bewerbungsphase werden die eingereichten Unterlagen gesichtet und bewertet. Da Praxis das Kriterium der Wahrheit ist, werden die Obst- und Gemüse-Abteilungen inkognito besucht, und es wird eingekauft. Das Ergebnis setzt sich aus den Bewerbungsunterlagen und der Bewertung des Vor-Ort-Besuchs zusammen. Für beides gibt es Punkte. So wird die „Beste Obst- und Gemüse-Abteilung“ ermittelt.

Ausgezeichnet wird in Gold, Silber und Bronze. Mit den Zertifikaten wird die Arbeit der Teams im Markt gewürdigt, und mit dem Zertifikat zeigen die Märkte ihrer Kundschaft, dass sie zu den Besten im Land gehören. Da kauft der Kunde gleich noch mal so gerne ein. Eine Win-win-Situation für Markt und Kunde. Wir wünschen viel Erfolg!