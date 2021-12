Die inneren Werte zählen: Im Branchenwettbewerb um die besten Supermärkte des Jahres gilt dieses Prinzip in jedem Fall. Uns hat die Vielzahl an liebevoll und oft spektakulär gestalteten Bewerbungen, die in Umschlägen und Kisten den Verlag in Neuwied fluteten, stets beeindruckt und gefreut. Denn sie zeigten auch eindrucksvoll, welchen Stellenwert die Auszeichnung in der Branche genießt. Bewertet wurden und werden die Einsendungen jedoch rein inhaltlich. Um den Aufwand für alle Bewerber zu minimieren und das Bewerbungsverfahren zu optimieren, wurde dieses nun digitalisiert. Somit werden ab sofort ausschließlich Bewerbungen erfasst, die über das Onlineformular abgeschickt werden. Auch Fotos und ergänzende Unterlagen werden ab sofort online übermittelt. Den Fragebogen finden Sie als Ausfüllhilfe hier.

ZUR ONLINE BEWERBUNG

Bewerben können sich selbstständige Händler und Filial-Marktleiter, deren Markt vor dem 1. Oktober 2020 eröffnet hat. Zukunftsweisende und nachhaltige Strategien und Serviceangebote werden zusätzlich zu den wirtschaftlichen Faktoren bereits in die Auswahl der Nominierten stärker miteinbezogen.

Einsendeschluss ist der 7. Februar 2022.

Die zwölf Nominierten und später die Preisträger werden durch eine hochkarätig besetzte Fachjury ermittelt. Die Auszeichnung „Supermarkt des Jahres 2022“ wird in vier Kategorien im Rahmen des Branchenevents Menschen und Märkte am 4. Mai 2022 in der Grand Hall der Zeche Zollverein in Essen verliehen.

Fragen zum Wettbewerb beantworten:

Heidrun Mittler (Tel.: 0152/22589467; E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! )

Bettina Röttig (Tel.: 0152/22589463; E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! )