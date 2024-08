Zahlreiche aufmerksamkeitsstarke Regional-Konzepte in Supermärkten zeigen, wie Kooperationen mit Lieferanten aus der Nachbarschaft erfolgreich funktionieren, und dem Verbraucher die Herkunft der Waren transparent und glaubwürdig vermittelt werden kann.

Genau solche Beispiele zeichnen die Lebensmittel Praxis und Grüne Woche im Rahmen des Branchenwettbewerbs "Regional-Star 2025" aus. Gesucht werden Konzepte mit regionaler Prägung aus Handel, Industrie und Landwirtschaft, die unter Aspekten der Nachhaltigkeit („ökonomisch erfolgreich“, „ökologisch sinnvoll“ und „sozial verantwortlich“) und Fairness die Vermarktung regionaler Produkte voranbringen - und anderen Unternehmen als Inspirationsquelle dienen können.

Gefördert werden Konzepte auf den unterschiedlichen Stufen der Wertschöpfungskette.

Bis zum 8. Oktober 2024 können sich Lebensmittelhändler und -poduzenten sowie Marketingorganisationen in vier Kategorien (Produktinnovation, Handelskooperation, Verarbeitung, Marketing) um den Branchenpreis bewerben. Die drei überzeugendsten Konzepte pro Kategorie werden in der LP vorgestellt und im Rahmen der Grünen Woche am 21. Januar 2025 in Berlin geehrt.

Ihre Bewerbung können Sie über das Online-Bewerbungsformular ganz einfach hochladen.

Unterstützt wird der Branchenwettbewerb vom Handelsverband Lebensmittel (BVLH) und Medienpartner Top Agrar.