Überzeugende nachbarschaftliche Kooperationen und Regionalkonzepte vom Feld, über die Verarbeitung bis zur Kommunikation zum Kunden fördern Lebensmittel Praxis und Grüne Woche im Rahmen des Branchenwettbewerbs Regional-Star 2024.

Wir freuen uns bis zum 9. Oktober auf Ihre Bewerbung. Benutzen Sie dazu bitte das Online-Bewerbungsformular auf dieser Seite.

Bewerben können sich Unternehmen aus Lebensmittelhandel, Landwirtschaft und Lebensmittelindustrie, Vermarktungsorganisationen sowie Dienstleister in folgenden Kategorien:

1. Produktinnovation: innovative, heimisch erzeugte Endverbraucherprodukte, die maximal zwei Jahre am Markt sind und nachhaltig hergestellt werden, also beispielsweise einen Beitrag leisten zum Schutz von Klima, Böden, Artenvielfalt, Nutztieren etc.

2. Handelskooperation: direkte, faire Partnerschaften zwischen Landwirten und Lebensmittelhändlern zur Vermarktung regionaler Produkte.

3. Verarbeitung: Konzepte zum Aufbau regionaler Verarbeitungsstrukturen und Prozesse, z. B. Waren-Bündelung/Logistik, Verarbeitung/Veredelung etc.

4. Marketing: Kommunikationsstrategien, Aktionen und Präsentationen von Regionalkonzepten am PoS, online, auf Messen etc.

Wer folgt dieses Jahr der Bohlsener Mühle (Gerdau), Edeka Stiegler (Speyer), Forest Garden Labs (Hamburg) und Emils Biomanufaktur (Freiburg) auf das Siegertreppchen? Das Geheimnis wird bei der feierlichen Preisverleihung am 23. Januar 2024 im Rahmen der Grünen Woche in Berlin gelüftet.

Bei allen Fragen zur Veranstaltung wenden Sie sich bitte an:

Bettina Röttig

Telefon: 02631/879-131

E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!