Supermarkt des Jahres 2021: Neue Termine, neue Regeln

Der Branchenwettbewerb Supermarkt des Jahres ist seit mehr als 30 Jahren Beweis für unternehmerisches Engagement, Mut und Kreativität. Diese Eigenschaften sind in der aktuellen Lage bedeutender denn je für den wirtschaftlichen Erfolg. Daneben steht auch der Schutz von Mitarbeitern und Kunden.

So wird in diesem Jahr die begehrte Branchenauszeichnung die aktuellen Herausforderungen und die Antwort der Händler auf diese in den Fokus nehmen. Auch zukunftsweisende und nachhaltige Strategien und Service-Angebote werden erstmals zusätzlich zu den wirtschaftlichen Faktoren bereits in die Auswahl der Nominierten stärker mit einbezogen.

Jeder Markt hat die Chance auf den begehrten Titel. Bewerben Sie sich mit Ihrem Team!

Vereinfachtes Bewerbungsverfahren

Um die Bewerbung in diesem Jahr einfacher zu machen, reicht es im ersten Schritt aus, den Bewerbungsbogen auszufüllen und die Fragen in einem einfachen Word-Dokument zu beantworten. Fotos und weiteres Informationsmaterial dürfen noch nachgereicht werden. Es gibt keine Zusatzpunkte für aufwendig gestaltete Bewerbungsmappen. Es zählen rein die Antworten.

Zudem bleibt Ihnen erheblich mehr Zeit für Ihre Bewerbung. Einsendeschluss ist der 7. Mai 2021.

Bewerben können sich selbstständige Händler und Filial-Marktleiter, deren Markt vor dem 1. Oktober 2019 eröffnet hat.

Die zwölf Nominierten und später die Preisträger werden durch eine hochkarätig besetzte Fachjury ermittelt. Verliehen wird der Preis von Lebensmittel Praxis gemeinsam mit „Meine Familie und ich“ zum Abschluss des Kongresses „Menschen und Märkte“ in der Zeche Zollverein Essen. Der neue Termin für die Veranstaltung ist der 8. September 2021.

Fragen zum Wettbewerb beantworten gern Heidrun Mittler (Tel.: 026 52/98 96 11; per E-Mail: heidrun.mittler@lp-verlag.de) und Bettina Röttig (Tel.: 026 31/87 91 31; E-Mail: bettina.roettig@lp-verlag.de .