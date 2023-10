Nominiert waren je drei Kandidaten in den Kategorien unter 1.500 Quadratmeter (Alnatura in Mainz; Rewe Tönnies in Odenthal; Edeka Komp in Wesel), zwischen 1.500 bis 2.500 Quadratmeter (Wasgau Markt in Merchweiler; Edeka Wagner in Coburg; E-Center Wehrmann in Eilshausen-Hiddenhausen) und über 2.500 Quadratmeter (Rewe Ackerhalle in Berlin; Marktkauf Knödgen in Recklinghausen; E-Center Schroff in Kleve).

Bewertet hat die Jury aus Branchen-Experten – neben dem Faktor Wirtschaftlichkeit – unter anderem die Orientierung im Markt, die Übersichtlichkeit der Abteilung sowie die Tiefe und Breite des Sortiments. Aber auch die Präsentation insgesamt wurde genauestens unter die Lupe genommen – im Hinblick auf den Vorbildcharakter des Geschäfts für den Markt.

Videos der Nominierten