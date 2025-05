Wasserknappheit in Deutschland? Die meisten Menschen sorgen sich derzeit um andere Themen. Wie ein kleiner Bio-Verein gegen die Ignoranz kämpft und was der Lebensmittelhandel damit zu tun hat.

Ausgetrocknetes Rhein-Flussbett: Wasserknappheit ist eine in Deutschland unterschätzte Gefahr, warnen Bio-Verbände. Bildquelle: Getty Images

Im Jahr 2003, während einer starken Dürre im Sommer, war der Rhein fast ausge­trock­net. „Damals kamen noch 80 Prozent des Restwassers aus den Schweizer Gletschern. Wenn das durch den Klimawandel wegfällt, kann man trockenen Fußes nach Frankreich gehen.“ Mit dieser drastischen Schilderung will Manfred Mödinger Skeptiker überzeugen: Es gibt eine Wasserkrise. Nicht nur in den von langen Trockenperioden bedrohten Ländern wie etwa Somalia, Sudan oder Namibia, sondern auch in Europa und bei uns in Deutschland. Die Bedrohung der Ressource Wasser würde bis heute dramatisch unterschätzt, so der Experte, der sich seit den frühen 1980er-Jahren mit dem Thema beschäftigt.

„Vieles läuft nach dem Motto: Es ist ja bisher immer gut gegangen“, so ­Mödinger. Eine im August 2024 durchgeführte repräsentative Befragung der Heinrich-Böll- Stiftung bestätigt das geringe Interesse in der Bevölkerung: Für nur 2 Prozent sind demnach Hochwasser, Dürre oder Wasserverschmutzung in Zeiten von Krieg, Inflation und einer aus den Fugen geratenen Weltwirtschaft die dringlichs­ten Probleme. Diese optimistische Sichtweise wird in der Wissenschaft auch mit dem Begriff Wasserblindheit beschrieben.

Nicht nur die derzeitigen multiplen Krisen spielen dabei eine Rolle, sondern auch das Wetter. Laut Klimabericht des Deutschen Wetterdienstes war 2024 das zwölftnasseste Jahr seit Beginn der Aufzeichnung im Jahr 1881. Nach der Periode der sehr trockenen Jahre von 2011 bis 2022 habe sich der Grundwasserspeicher in Deutschland laut dem Bericht wieder auffüllen können. „Wie so oft werden vermeintliche Selbstver­ständlichkeiten wie der jederzeitige Zugang zu Wasser in guter Qualität erst dann als nicht mehr so selbstverständlich erkannt, wenn es zu Katastrophen kommt“, erklärt Wasserexperte Dr. Jörg Rechenberg vom Umweltbundesamt.

Ja, die letzten beiden Jahre seien regenreich gewesen, ergänzt Henning Osmers-Rentzsch, Nachhaltigkeitsmanager beim Mineralbrunnen Vilsa. Er erinnert aber auch: Davor gab es mehrere Dürrejahre in Folge, die in Deutschland zur Abschaltung von Kraftwerken führten und regionale Wasserbeschrän­kungen nach sich zogen. Ein Szenario, das aus seiner Sicht jederzeit wieder Realität werden könnte.

Mit Ökolandbau gegen Wasserstress

Die Ressource Wasser wird vor allem durch den Klimawandel, also zunehmende Verdunstung, weniger Regen und Trockenstress für Wälder, aber auch die konventionelle Landwirtschaft bedroht. „Entscheidend sind die 80 Prozent forst- und landwirtschaftliche Fläche“, sagt Mödinger und nutzt dabei gerne den Vergleich eines konventionell betriebenen Ackers („hart wie Beton“), der neben einer Öko-Landfläche steht, die sowohl bei Dürre als auch bei Überschwemmung das Wasser besser speichert. Mödinger spricht von einer 137 Prozent höheren Regenaufnahme solcher Äcker.

Den Ökolandbau zu fördern, hat sich auch die Qualitätsgemeinschaft Bio-Mineralwasser, deren Vorstand Mödinger ist, auf die Fahnen geschrieben. Der Verein vergibt an Getränkehersteller Zertifikate für das Siegel „Bio-Mineralwasser“. Neben deutlich strengeren Kriterien bei Schadstoffen wie Nitraten und Pestiziden verpflichten sich die Lizenznehmer zur Teilnahme an Umweltschutzprogrammen wie der Förde­rung der ökologischen Landwirtschaft.

Auch Vilsa, mit einem Absatz von 531,1 Millionen Litern 2024 einer der zehn größten Brunnen des Landes, nutzt das Siegel. Seit der Zertifizierung der Hauptmarke 2019 ist der Brunnen aus Niedersachsen der wichtigste Botschafter in Sachen Bio-Mineralwasser. „Einige Landwirte sind offen für Gespräche über ökologischen Landbau und nehmen sogar Beratungsangebote in Anspruch, die wir finanzieren. Andere hingegen lehnen Bio komplett ab“, berichtet Osmers-Rentzsch aus seinem Arbeitsalltag. Die Umstellung hänge auch von der Art des Betriebs ab. So sei es schwieriger, einen Schweinehaltungsbetrieb auf Bio auszurichten als einen reinen Ackerbaubetrieb.

Doch der Aufwand lohnt sich: Rund vier Milliarden Kubikmeter Wasser (vier Billionen Liter) hat der Ökolandbau laut Qualitätsgemeinschaft Bio-Mineralwasser 2023 durch seinen konsequenten Verzicht auf alle Ackergifte wie Pestizide, Kunstdünger und andere Chemikalien geschützt und sauber in die Grundwasserspeicher einsickern lassen. Das sei ungefähr so viel Wasser, wie der Chiemsee, der Tegernsee und die Müritz zusammen enthalten. Mödinger vertraut bei dem weiteren Ausbau des Ökolandbaus aber lieber auf Eigeninitiativen aus der Wirtschaft als auf die Politik. Bis 2030 sollten nach Plänen der Bundesregierung eigentlich 30 Prozent der deutschen Landwirtschaft biologisch betrieben werden. Ein Ziel, das aller Voraussicht nach nicht erreicht wird. „Mir fehlt der Glaube daran. Wir haben nur noch fünf Jahre Zeit. Und es hat uns dreißig Jahre gekostet, um auf den aktuellen Anteil von 11,4 Prozent zu kommen“, so der Wasser-Experte resigniert. Die Bio-Branche habe sich hier viel mehr von der Ampel-Regierung erhofft.

Auch Mineralwasser wird „geerntet“

Handel und Verbrauchern den Zusammenhang zwischen einem Mineralwasser, Ökolandbau und Wasserschutz zu erklären, ist mitunter schwierig. Das gilt auch für den Begriff „Bio-Mineralwas­ser“. „Es gibt tatsächlich noch viele Wissenslücken darüber, was Bio-Mineralwasser eigent­lich ist, besonders im Handel. Oft fragen sich die Leute: Ist das nicht einfach nur Greenwashing?“, so Osmers-Rentzsch. Bei einem Apfel oder Getreide sei der Unterschied offensichtlicher. Aber auch Wasser wird wie Obst und Gemüse „geern­tet“, so seine Sichtweise. Folgerichtig bezeichnen sich die Lizenznehmer auch gerne als „Bio-Wasserbauern“. Ist dieser Zusammenhang erst mal vermittelt, zeigten die Händler durchaus Interesse an dem Thema. Nachhaltigkeit sei für viele Lebensmitteleinzelhändler noch immer ein wichtiges Thema bei Verhandlungen mit der Industrie.

Bio-Mineralwasser bleibt eine Nische

Dass Bio-Mineralwasser im Markt aber noch eine Nische ist, zeigt ein Blick in das Ranking der absatzstärksten Brunnen. Außer Vilsa nutzt keiner der zehn größten Betriebe das von der Qualitätsgemeinschaft vergebene Siegel. Damit sind die Wasserbauern in der Branche eher Außenseiter. Ein Interesse an Wasserschutz und entsprechende Maßnahmen können hingegen die meisten Unternehmen vorweisen. Roel Annega, Geschäftsführer beim größten Markenbrunnen Gerolsteiner, verweist beispielsweise auf das eigene Engagement in Sachen Waldschutz in der Eifel. „In Kooperation mit den Landesforsten Rheinland-Pfalz engagieren wir uns seit 2013 in der Vulkaneifel für die Aufforstung und den Umbau der Wälder, weil gesunde Laubwälder natürliche Wasserfilter und -speicher sind und zusätzlich für die Bildung neuen Grundwassers sorgen“, so der Gerolsteiner-Chef.

Bleibt die Frage, wann es wieder zu einer Wasserknappheit in Deutschland kommen könnte. Jürgen Reichle, Geschäftsführer des Verbands Deutscher Mineralbrunnen, sieht aktuell keinen Anlass zur Sorge: Nach aktuellen Daten des DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches) gebe es keinen Wasserstress in Deutschland. Danach sei die nachhaltige Wassernutzung auch in den kommenden Jahrzehnten sichergestellt. „Die Experten gehen davon aus, dass die gesamte Wassernutzung in Deutschland langfristig rückläufig sein wird. Infolge des Klimawandels sind jedoch regionale und temporäre Knappheitsszenarien möglich“, so der Verbandschef.

Manfred Mödinger hält dagegen: „Noch fließt das Wasser, aber ich befürchte, dass wir bald an vielen Stellen trockene Wasserhähne haben werden.“ Sollten die Gletscher weiter schmelzen und gleichzeitig die Niederschläge zurückgehen, würde es an vielen Stellen kritisch, so der Vorstand der Qualitätsgemeinschaft Bio-Mineralwasser. Ähnlich äußert sich Dr. Jörg Rechenberg vom Umweltbundesamt, der regionale Knappheiten noch in diesem Jahr für möglich hält.