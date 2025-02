Bio-Marken im Supermarkt

Traditionell und doch neu: Bio-Fachhandelsmarken streben in die Supermärkte. Bildquelle: Jörn Strojny, Allos

Rapunzel, Lebensbaum, Allos. Drei Bio-Pioniere und -Größen, die seit den 1970er- Jahren eisern für Bio-Fachhandelstreue standen. Nun mischen sie das Bio-Segment in konventionellen Lebensmittel- und Drogeriemärkten auf. In den neuen Kanälen stehen sie jedoch auch vor Herausforderungen (siehe auch Analyse von Prof. Dr. Stephan Rüschen). Warum sich die Markenhersteller auf das neue Abenteuer einlassen und welche ersten Veränderungen die Marken vorgenommen haben, um im Supermarkt Erfolg zu haben.

„Seit einigen Jahren beobachten wir, dass es im Bio-Fachhandel mehr Ladenschließungen als Neueröffnungen gibt und eine fortlaufende Zentralisierung. Die entscheidende Frage für uns als Markenhersteller ist, ob dieses Umfeld noch Volumenwachstum ermöglicht?“, sagt Eike Mehlhop, Geschäftsführer der Allos Hofmanufaktur. Die Antwort auf seine Frage sieht man seit Mitte Januar physisch in den Märkten der Drogeriemarktkette dm. Erstmals ist dort ein Sortiment von 15 Produkten der Marke Allos erhältlich. Auch bei Lebensmittelhändlern sollen die Produkte verfügbar werden. Mit den Marken Tartex, Cupper und Little Lunch ist der Bio-Pionier im Lebensmittel- und Drogeriehandel schon seit einigen Jahren vertreten und hat Erfahrungen gesammelt. Bisher war dieser Schritt für die Kernmarke Allos jedoch tabu.

Für den Strategiewandel dürfte auch Bio-­Pionier Rapunzel Naturkost indirekt einen Ausschlag gegeben haben. Ihm rollt der konventionelle Lebensmittelhandel aktuell den „grünen Teppich“ aus, wie Geschäftsführer Leonhard Wilhelm berichtet. Seit 2023 beliefert das Unternehmen aus Legau im Allgäu Tegut und Feneberg. 2024 kamen nach und nach einige selbstständige Edekaner dazu, die es mit Bio „richtig ernst meinen“. Rund 250 Rapunzel-Produkte – von der Tomatensoße bis zum Wein – sowie 50 Artikel unter der Marke Zwergenwiese umfasst das Portfolio. „Auf uns blickt die Branche. Wenn Rapunzel in den LEH eintritt, ist das ein Dammbruch“, weiß Wilhelm. So haben in der Folge weitere Marken wie Allos und Lebensbaum ihre Fachhandelstreue aufgegeben.

Markenauftritt und Marketing neu justiert

Doch: „Der Erfolg im Supermarkt ist kein Selbstläufer“, weiß Allos-Chef Mehlhop. „Der Bio-Markt hat sich lange Zeit stark in sich selbst entwickelt, und es gibt nur wenige wirklich bekannte Bio-Marken über den Fachmarkt hinaus“, gibt Finn Naujoks, Leitung Marketing bei der Bohlsener Mühle, ein Beispiel für Herausforderungen. Im neuen Umfeld konkurrieren die Bio-Markenprodukte mit konventionellen Marken und den Bio-Handelsmarken, deren Bedeutung in den vergangenen Jahren einen Sprung gemacht hat (siehe Grafik).

Bio-Pionier Bauck Mühle (ehemals Bauckhof) ist bereits länger in Super- und Drogeriemärkten erhältlich und hat an Stellschrauben gedreht. „Im Fachhandel haben wir eine sehr hohe Markenbekanntheit, da wir dort schon lange aktiv sind und den Fachhandel mitentwi­ckelt haben“, sagt Geschäftsführer Friedemann Wecker. Um die Markenbekanntheit auch im Lebensmitteleinzelhandel und im Drogeriebe­reich zu steigern, wurde mehr in Displays und Social-Media-Kommunikation investiert, zudem setzt das Unternehmen unter anderem auf Events, Festivals und Kooperationen mit Fußballvereinen. Vor allem jedoch hat das Traditionsunternehmen 2024 seinen Markenauftritt und -namen verändert. „Unser altes Logo war künstlerisch, aber undifferenziert. Marktumfragen zeigten, dass die Produkte uns zugeordnet werden konnten, aber viele nicht wussten, wie die Marke heißt“, erklärt Wecker. Viele Marken hätten keine eigene Produktionsstätte. „Wir sind über die Jahrzehnte zu einem Mühlenbetrieb mit rund 250 Mitarbeitern und einem Umsatz von mehr als 70 Millionen Euro angewachsen. Diesen USP wollten wir neu herausstellen“, so Wecker. Aus Bauckhof wurde so die Bauck Mühle. Mit Erfolg: Von Ende 2023 bis Ende 2024 sei die gestützte Markenbekanntheit um 30 Prozent gesteigert worden.

Rapunzel hat den Schritt in den konventionellen Handel gut vorbereitet und einige Produktlinien einem Soft Relaunch unterzogen, damit diese im konventionellen Handel besser funktionieren. „Wir haben das sechseckige Bio-Siegel auf die Vorderseite der Verpackungen gebracht, die Etiketten klarer und strukturierter gestaltet und damit weniger verspielt“, so Wilhelm. Das Unternehmen lernt gerade dazu, welche Produkte in welchen Kanälen die Renner sind, und wird sein Sortiment nach und nach überarbeiten.

Vor allem brauche es reichweitenstarke Kommunikation, um neue Kunden zu erreichen, weiß die Bohlsener Mühle. „Wir haben uns von einem zielgruppenspezifischen Marketing verabschiedet und setzen jetzt verstärkt auf Massenmarketing“, sagt Naujoks. Radiowerbung, kombiniert mit Großflächen-Plakaten in der Nähe von Einkaufsstätten, nennt er als Beispiel. „So wollen wir sicherstellen, dass die Kunden unsere Marke, die sie in der Werbung hören, auch im Laden wiedererkennen.“ Darüber hinaus bespielt das Unternehmen gezielt digitale Kanäle. Durch die breit angelegten Markenmaßnahmen konnte die Bohlsener Mühle im letzten Jahr ein Markenwachstum von fast 15 Prozent verzeichnen, berichtet Naujoks.

Die Markenbekanntheit von Allos soll vor allem über Social Media und digitales Marketing gesteigert werden. Besonders Menschen, die sich für Nachhaltigkeit interessierten und tendenziell ein höheres Einkommen hätten, seien sehr digital unterwegs, so Mehlhop. „Von Grafikdesign über Content Creation bis hin zu Blogger-Kooperationen machen wir alles inhouse“, sagt er. Dafür wurde ein neunköpfiges Team aufge­baut. Am Point of Sale setzt das Unternehmen auf zusätzliche Platzierungen, um auch abseits des Regals präsent zu sein. „Zudem nutzen wir klassische Promotion-Tools wie Couponing-Aktionen mit Handelspartnern. Auch der Handzettel, der mittlerweile digital ist, spielt eine Rolle.“

Investitionen in den Außendienst

Eine weitere Herausforderung für Bio-Produzenten sei die dezentrale Handelsstruktur im Lebensmitteleinzelhandel, sagen Eike Mehlhop und Finn Naujoks. Im Unterschied zum Drogeriemarkt, bei dem mit einem Klick Produkte in vielen Filialen präsent sein können, müsse bei Partnern wie Edeka und Rewe im Grunde jeder einzelne Kaufmann von jedem Produkt überzeugt werden. „Dem gerecht zu werden, war eine Herausforderung, die wir zuerst unterschätzt haben“, so Naujoks. Die Bohlsener Mühle, Allos Hofmanufaktur und Rapunzel Naturkost haben daher in den vergangenen Jahren jeweils in den Ausbau ihres Außendienstes investiert. „Das ist natürlich ein erheblicher Kostenfaktor, aber wenn man diese Struktur einmal aufgebaut hat, kann man davon profitieren“, weiß Mehlhop.

Zu kämpfen haben die Unternehmen mit dem hohen Preisdruck. Nach Meinung von Eike Mehlhop werden Bio-Eigenmarken derzeit viel zu aggressiv im Preis vermarktet. „Das führt letztlich zu einer Art Wertvernichtung, weil der wahre Wert der Lebensmittel nicht mehr anerkannt wird“, warnt der Allos-Geschäftsführer. Rapunzel-Chef Wilhelm schützt seine Marke vor einer Wertvernichtung und erteilte einer großen Drogeriekette eine Absage. Die Preisstellung und Margen müssten stimmen, er wolle die Marke nicht verheizen, erklärt er.

Bei einigen Produkten sind Rapunzel und Bauck nach eigenen Angaben im Verkaufspreis mit großen Markenherstellern vergleichbar, „und der Händler verdient an uns sogar mehr. Das müssen wir stärker hervorheben“, sagt Wecker. Die Bohlsener Mühle hat ihre Preisstruktur unter die Lupe genommen und 2024 die Preise für Mehle gesenkt, um mit konventionellen Markenmehlen konkurrieren zu können. Auch bei Crunchies und Müslis wurden die Preise angepasst. „Unser Ziel ist es, die Preise im Regal so zu optimieren, dass die Kaufbereitschaft der Kunden steigt“, so Naujoks.