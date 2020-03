Anzeige

Einfach ein paar Fotos machen und mitsamt Fragebogen – diesen finden Sie hier oder in der aktuellen LP-Ausgabe 5 – an uns schicken oder mailen. Bei allen Fragen helfen wir gerne: Andrea Kurtz (andrea.kurtz@lp-verlag.de, Tel. 0152–22576381) und Carmen Hasbach (carmen.hasbach@lp-verlag.de, Tel. 02631–879129). Die Prämierung findet in diesem Jahr am 29. September statt – während der Gala zum Tiefkühl-Kongress der Lebensmittel in der Flora, Köln.