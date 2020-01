Regional-Star 2020: Die LP zeichnet zukunftsweisende Konzepte aus

Anzeige

Die Preisträger in vier Kategorien hatten in einem mehrstufigen Auswahlprozess die Experten-Jury überzeugt.

In der Kategorie Innovation (Innovative Produkte und Konzepte regionaler Prägung, die maximal zwei Jahre am Markt sein durften) wählte das Gremium den Mustergeflügelhof Leonhard Häde für das Konzept „‘Ne runde Sache – Zurück zum Glück“ auf den ersten Platz. Mit Platz zwei wurde Werner Schulte – Lastruper Wurstwaren (Glücksatt), mit Platz drei das Unternehmen Obstfee für das gleichnamige Konzept geehrt.

Den Regional-Star 2020 in der Kategorie Präsentation (Praktische Umsetzung eines Regionalkonzepts im Supermarkt) vergab die Jury an Landgard Obst & Gemüse, für die Marke „IssSo“. Auf den zweiten Rang wählte sie Rewe-Kaufmann Marc Strelow (Gelebte Regionalität), auf Rang drei Rewe Treude mit dem Wittgensteiner Landmarkt.

Pokal und Urkunde für den Spitzenplatz in der Kategorie Organisation (Aktionen und Konzepte von absatzfördernden Vereinigungen bzw. Regionalvermarktungsorganisationen) ging in diesem Jahr an zwei Unternehmen: Hieber’s Frische Center für das Hieber Regio-Festival sowie Meierhof Möllgaard für das Konzept „Hohenlockstedt erleben“. Die Jury wählte darüber hinaus den Landschaftspflegeverband Thüringer Wald für den Thüringer Wald Shop auf Platz drei.

Mit dem ersten Platz im Branchenwettbewerb Regional-Star 2020 in der Kategorie Kooperation (Konzepte, die auf eine Zusammenarbeit zwischen Handel und Produzenten bzw. Landwirten setzen) wurde Edeka Südwest Fleisch für das Programm „Unsere Hausmarke – Wild aus der Region“ ausgezeichnet. Ebenfalls auf dem Treppchen standen Rewe Jürgen Mück mit Auenland Beef (Konzept. Zukunft. Regionalität; Platz 2) sowie Aktiv-Markt Manfred Gebauer mit „Gebauer’s 100 Prozent Lokal sowie Lokal produziert“ (Platz 3).

Ausführliche Informationen zu den prämierten Konzepten lesen Sie in Heft 1 / 2020 der LEBENSMITTEL PRAXIS.

Die Expertenjury 2020: Stefanie Brehm, Inhaberin Edeka Brehm; Johannes Esslinger, Inhaber Edeka Esslinger, Weißensberg; Lars Jaeger, Projektleiter, Internationale Grüne Woche / Messe Berlin; Fritz Konz, Leitung Qualitätsmanagement Tegut; Axel Kölle, Leitung ZNU – Zentrum für Nachhaltige Unternehmensführung der Uni Witten-Herdecke; Michaela Meyer, Leitung Geschäftsbereich Nachhaltigkeit, Edeka Südwest; Michael Raß, Geschäftsführer Fjol/Uni Witten-Herdecke; Franz-Martin Rausch, Hauptgeschäftsführer BVLH; Nicola Tanaskovic, Bereichsleiterin Nachhaltigkeit, Rewe Group; Alexandra Weber, Leitung QM Hochland sowie Bettina Röttig, Redaktion Lebensmittel Praxis.