Lebensmittelkontrollen: Klöckner plant interdisziplinäre Teams

Mögliche Ansatzpunkte sollen unter anderem ein besserer Austausch von Informationen zwischen Bund und Ländern schon unterhalb der Schwelle eines Krisenfalls sein. Daneben solle darüber gesprochen werden, wie Warenströme besser zurückverfolgt werden können – etwa mit Vorgaben zur Form von Lieferlisten und zu möglichen Fristen für Unternehmen, wie es aus dem Bundesministerium hieß.

Klöckner hatte bereits interdisziplinäre Teams vorgeschlagen, die auch überregionale Kompetenzen bekommen könnten. Dabei geht es zum Beispiel darum, dass zuständige Kontrolleure eines Landkreises auch Experten anderer Behörden einbinden könnten. Aus den Ländern waren Vorschläge für eine zentrale Datenbank gekommen.

Kürzlich waren unter anderem bestimmte Packungen mit fettarmer Frischmilch wegen Durchfallerregern vom Markt genommen worden. In Hessen wurde Anfang Oktober der Betrieb des Herstellers Wilke geschlossen, nachdem in Produkten Listerien nachgewiesen wurden. „Unsere Lebensmittel müssen sicher sein. Darauf müssen sich unsere Verbraucher verlassen können – das ist die gesetzliche Grundlage“, so Ministerin Klöckner in einem Statement zu den Testergebnissen, wonach Säuglingsmilch mit Minralölrückständen verunreinigt sei.