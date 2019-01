Lindt & Sprüngli:Wächst schneller als der Markt

15.01.2019 Lebensmittel Praxis

Mit einem Umsatzplus von 5,5 Prozent auf 4,313 Mrd. Schweizer Franken (ca. 3,83 Mrd. Euro) und einem organischen Wachstum von 5,1 Prozent erzielte Lindt & Sprüngli im Geschäftsjahr 2018 ein solides Umsatzwachstum und wuchs einmal mehr schneller als der Gesamtschokolademarkt. 50 zusätzliche Shops wurden eröffnet; die Marke Lindor wuchs zweistellig.

Das Konzern meldet außerdem ein starkes Umsatzplus in den Regionen ‚Europa‘ (plus 5,6 Prozent) und ‚Rest der Welt‘ (plus 10,3 Prozent). Mit plus 2,8 Prozent wächst Lindt & Sprüngli in der Region ‚NAFTA‘ schneller als der Markt.

Die europäischen Schokolademärkte zeichnen sich weitgehend durch stagnierendes und gar rückläufiges Wachstum aus, heißt es im Unternehmen. Umso erfreulicher ist, dass Lindt & Sprüngli in sämtlichen Ländern, Marktanteile dazugewann und über dem Marktdurchschnitt wachsen konnte. Besonders positiv entwickelte sich der Umsatz in Grossbritannien, Deutschland, Österreich, Spanien und allen osteuropäischen Tochtergesellschaften gelang es sogar den Umsatz zweistellig zu steigern.

Mit einem zweistelligen Wachstum und rund 50 Eröffnungen an Top-Adressen auf der ganzen Welt, trug Global Retail wiederum wesentlich zum Gesamtergebnis bei. Die Anzahl der Läden ist inzwischen auf 460 Shops weltweit angestiegen und verzeichnete über 80 Millionen Besucher. Wachstumstreiber des Retailgeschäfts waren vor allem Deutschland und Japan mit jeweils über 10 Neueröffnungen.

Für das Berichtsjahr 2018 wird die Verbesserung der Betriebsgewinnmarge im Rahmen der mittel- bis langfristigen strategischen Zielsetzung liegen. Lindt & Sprüngli erwartet, unterstützt von einem höheren Wachstum in der Region NAFTA, mittel- bis langfristig ein Umsatzwachstum von 5 bis 7 Prozent und weiterhin eine kontinuierliche Verbesserung der operativen Gewinnmarge von 20 bis 40 Basispunkten. Mit dieser Zielsetzung wird Lindt & Sprüngli nach wie vor in allen Märkten überdurchschnittlich schnell wachsen.

Lindt & Sprüngli blickt auf eine Tradition von nahezu 175 Jahren zurück, die in Zürich ihren Anfang nahm. Qualitätsschokoladen von Lindt & Sprüngli werden heute in 12 eigenen Produktionsstandorten in Europa und den USA hergestellt. Diese werden von 26 Tochtergesellschaften und Niederlassungen, in 460 eigenen Geschäften sowie über ein Netzwerk von über 100 unabhängigen Distributoren rund um den Globus vertrieben. Beschäftigt werden über 14.000 Mitarbeiter.