Tierwohl-Label:80 Prozent Zustimmung

10.01.2019 Lebensmittel Praxis

Das geplante staatliche Tierwohl-Label für Fleisch wird bei der Bevölkerung nach Einschätzung von Agrarministerin Julia Klöckner (Foto) gut ankommen. Die Zustimmung für solch eine offizielle und verlässliche Kennzeichnung liege bei mehr als 80 Prozent, sagte die CDU-Politikerin.

„Es ist den Bürgern nicht nur wichtig, wie sie essen und was sie essen, sondern wie das Ganze entstanden und produziert worden ist“, so die Ministerin. Das Label werde ein Anreiz für mehr Tierwohl.

Klöckner will bald Details für das Tierwohl-Kennzeichen vorstellen, das mit drei Stufen bis 2020/2021 in die Supermärkte kommen soll. Es soll eine „ambitionierte Einstiegsstufe mit eindeutigem Abstand zum gesetzlichen Mindeststandard“ haben. Im Handel seien zwar bereits mehrere Tierwohl-Kennzeichnungen gestartet oder angekündigt worden, aber das helfe dem Verbraucher nichts. „Wenn jeder sein eigenes Siegel hat, will er sich von der Konkurrenz abheben“, erläuterte Klöckner.

Es gebe derzeit eine «intensive Diskussion» zu den Kriterien, da gebe es unterschiedliche Interessen. Wichtig sei, dass auch für Menschen mit geringerem Einkommen etwas dabei sei, sagte Klöckner.