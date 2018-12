PepsiCo Deutschland:Arndt wird Vertriebsleiter

20.12.2018 Lebensmittel Praxis

Jochen Arndt (Foto) wird ab März 2019 den Vertrieb des US-Getränkeherstellers PepsiCo in Deutschland leiten. Im Januar 2019 wird als Teil des Leadership Teams von PepsiCo Deutschland starten und an Tom Albold, Geschäftsführer PepsiCo für Deutschland, Österreich und Schweiz berichten. Die Position des Sales Director wird er im März 2019 von Andreas Bumbiczka – aktuell Interim Sales Director – übernehmen.

Anzeige

Zuletzt verantwortete Arndt (39) als Sales Director Deutschland den Vertrieb der Beiersdorf AG in Hamburg. Dort war er bereits seit 2013 in der Position des Customer Directors für die Kunden Kaufland, Aldi, Lidl, Metro und regionale Kunden zuständig. Arndt begann seine Karriere 2007 bei Procter & Gamble, wo er in verschiedenen Vertriebs- und Commercial-Positionen unter anderem für die Marken Pampers und Gillette tätig war.