Nielsen Tradedimensions:Deutscher LEH mit Umsatzplus

09.10.2018 Lebensmittel Praxis

Der deutsche Lebensmittelhandel konnte seinen Umsatz im Jahr 2017 um knapp 2,2 Prozent auf 242,1 Milliarden Euro erhöhen, während der Food-Umsatz für das Jahr 2017 um 2,3 Prozent von 196,1 Milliarden Euro (2016) auf 200,6 Milliarden Euro (2017) stieg (Quelle: Marktstudie TOP-Firmen Edition 2018, Nielsen Tradedimensions). Die Top 3: Edeka vor Rewe und Schwarz-Gruppe.

Die Top-5-Unternehmen halten einen Marktanteil von 74,8 Prozent: Die Edeka-Gruppe ist auch im Jahr 2017 Spitzenreiter in der Gruppe der Top-5-Unternehmen: Mit einem Umsatz von rund 56,5 Milliarden Euro verbuchte Edeka einen Marktanteil von 23,3 Prozent für sich. Darauf folgt die Rewe mit einem um 3,6 Prozent auf 42,6 Milliarden Euro gewachsenen Umsatz, was einem Anteil am Gesamtmarkt von 17,6 Prozent entspricht.

Die Schwarz-Gruppe festigte ihren Platz unter den Spitzenunternehmen und erreichte mit einem Plus von 3,2 Prozent einen Umsatz von 38,6 Milliarden Euro. Die Aldi-Gruppe auf Platz 4 konnte mit einer Steigerung von 4,6 Prozent auf circa 29,7 Milliarden Euro aufwarten. Die Metro-Gruppe auf Platz 5 verzeichnete wiederholt einen Umsatzrückgang um fast 2,6 Prozent auf rund 13,6 Milliarden Euro.

Für den Umsatz, der mit Gütern des täglichen Bedarfs erzielt wurde, zeigt sich ein ähnliches Bild: Auch hier führt Edeka das Ranking an, gefolgt von Rewe, der Schwarz-Gruppe, Aldi und Metro.

Biohändler verlangsamen dagegen ihr Wachstumstempo: Was sich letztes Jahr bereits andeutete, zeigte sich auch in diesem Jahr: Der Biohandel verbuchte 2017 nicht mehr die hohen prozentualen Steigerungen. Dieser Bereich blieb – bis auf den Biogroßhändler Weiling mit 10,2 Prozent – mit einstelligen Wachstumsraten hinter den Vorjahreswerten zurück.

Die Berliner Bio Company weist eine Umsatzsteigerung von 8,3 Prozent aus, EBL folgt mit 7,7 Prozent auf Platz 3, VollCorner behauptet Platz 4 mit 6,5 Prozent. Dennree erwirtschaftet einen Zuwachs von 5,1 Prozent, gefolgt von LPG Biomarkt mit 5,0 Prozent. SuperBioMarkt aus Münster wächst lediglich um 1,5 Prozent, während Alnatura und Basic 2017 Umsatzrückgänge hinnehmen mussten.

Discounter gewinnen Marktanteile hinzu: Das Discount-Segment brachte es im Jahr 2017 wieder auf ein starkes Wachstum am Gesamtmarkt von 4,0 Prozent (2016: 3,1 Prozent). Die Discount-Unternehmen steigerten somit ihren Umsatz insgesamt um fast 3,2 Milliarden Euro gegenüber dem Vorjahr.

Drogeriemärkte mit geringem Wachstum: Die Ergebnisse von Nielsen Tradedimensions zeigen, dass der Drogeriehändler dm im Vergleich zum Vorjahr 4,8 Prozent (2016: 6,6 Prozent) an Umsatz gewonnen hat, der Wettbewerber Rossmann erzielte 4,5 Prozent (2016: 5,8 Prozent). Auch Müller verzeichnete mit knapp 1,2 Prozent (2016: 1,5 Prozent) noch Zuwachs. Auch hier sind die Steigerungsraten bei allen Marktteilnehmern jedoch nicht mehr so deutlich ausgefallen wie noch in den letzten Jahren.

Für das Jahr 2018 erwarten die Händler wenig Veränderung. Sie prognostizierten insgesamt ein Umsatzwachstum von 7,9 Milliarden Euro gegenüber dem Vorjahr, dies entspricht einem Anstieg von knapp 3,3 Prozent. Allein Edeka, Rewe, Schwarz und Aldi werden laut Prognose mit durchschnittlich 3,9 Prozent wachsen, was insgesamt einen Umsatzanstieg von rund 6,5 Milliarden Euro bedeutet.