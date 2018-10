Verderbliche Produkte:EU-Vorschläge gegen unfaire Handels-Praktiken

02.10.2018 Lebensmittel Praxis

Die EU-Staaten wollen die Landwirte Europas besser vor angeblich unfairen Praktiken der großen Handelskonzerne schützen. Eine entsprechende Übereinkunft stimmten Vertreter der Staaten jetzt zu.

Aus Sicht der nationalen Regierungen sollen künftig Last-Minute-Stornierungen bei verderblichen Produkten untersagt werden. Auch verspätete Zahlungen sollen dann EU-weit untersagt sein. Zudem sollen diese Regeln nicht nur für Nahrungsmittel, sondern für sämtliche landwirtschaftlichen Produkte gelten.

Kleine Betriebe und Höfe werden aus Sicht der EU-Kommission und der EU-Staaten bei Verhandlungen zu oft von großen Abnehmern, Händlern und Supermarktketten benachteiligt. So werden etwa Verträge nachträglich einseitig geändert oder Bestellungen kurzfristig storniert. Pro Jahr entstehen den Bauern dadurch Schätzungen zufolge Schäden in Höhe von knapp elf Milliarden Euro. In rund 20 EU-Staaten gibt es bereits nationale Regeln, um gegen so genannte unfaire Handelspraktiken vorzugehen. Sie unterscheiden sich aber zum Teil deutlich voneinander.

Damit die Vorschläge Gesetz werden können, müssen sich die EU-Länder jedoch noch mit dem Europaparlament verständigen.