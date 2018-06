Tiefkühl-Star 2018:Schnell noch bewerben!

15.06.2018 Lebensmittel Praxis

Sie haben eine hervorragende TK-Abteilung? Sie haben tolle Ideen zur Präsentation? Sie platzieren die Produkte punktgenau für den Kunden? Dann bewerben Sie sich für den Tiefkühl-Star 2018 von Lebensmittel Praxis und dem Deutschen Tiefkühlinstitut (dti). Wir haben den Einsendeschluss bis zum 1. Juli verlängert!

Den Fragebogen finden Sie online hier. Mehr Informationen gibt bei der LP, Andrea Kurtz (Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! , Tel. 030/20607973).

Auf jeden Fall sind Sie schon jetzt eingeladen zum großen Abschluss-Event des Wettbewerbs, wenn alle Nominierten ihre Erfolgskonzepte auf der großen Bühne präsentieren werden. Wir feiern am 19. September 2018, ab 14 Uhr, in der Flora in Köln. Wir freuen uns auf Sie!