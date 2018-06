Käse-Star 2018:Preisverleihung mit viel Herz

13.06.2018 Lebensmittel Praxis

Ein Festtag für die Käsebranche! Gestern Abend hat die Lebensmittel Praxis die Käse-Stars 2018 verliehen. Die Preisträger in diesem Jahr: Rewe-Markt, Schwarmstedt – E-Center Jakobi, Bensheim – Rewe-Center, Egelsbach. Die Auszeichnung würdigt die Arbeit der Thekenteams, die mit Einsatzfreude und Fachkompetenz ihre Kunden jeden Tag aufs Neue überzeugen.

Es war ein Abend der Emotionen: Jubelschreie, Freudentränen, die Gewinnerteams lagen sich in den Armen. Zur festlichen Atmosphäre trug auch der Veranstaltungsort bei. Auf der Terrasse des Bahnhofs in Remagen-Rolandseck konnten die Gäste die Kulisse des Siebengebirges und den majestätischen Rhein bestaunen.

In der Kategorie der Märkte bis 2.500 Quadratmeter Verkaufsfläche waren nominiert: das E-Center Schenke in Bielefeld, Rewe Hopfenpost München und der Rewe-Markt in Schwarmstedt. In der Größenklasse von 2.500 bis 5.000 Quadratmeter kamen in die letzte Runde: E-Center Gundelfingen, E-Center Jakobi in Bensheim, E-Center Stengel in Fürth. Bei den großen Märkten machten der Hit-Verbrauchermarkt in Münster, das Rewe-Center in Egelsbach und das Rewe-Center in Hamburg-Wandsbek das Rennen unter sich aus.

Machen Sie sich selbst ein Bild davon, warum die Märkte nominiert wurden! Hier finden Sie die Videos zu allen neun Nominierten: https://www.youtube.com/playlist?list=PLPfk3xisMmE24OayjEKp6WUQiAalTQ_4p

Fotos der Preisverleihung und der anschließenden Party folgen in Kürze.