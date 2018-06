Côtes du Rhône:Anstieg des Exports

08.06.2018 Lebensmittel Praxis

Weltweit steigerte sich das Exportvolumen für Weine der Côtes du Rhône auf 459.134 Hektoliter, das ist ein Anstieg um 3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der Exportumsatz beträgt 168 Millionen Euro, was einem Zuwachs von 4 Prozent entspricht.

Anzeige

Der deutsche Markt war 2017 wieder auf Wachstumskurs. Côtes du Rhône verzeichnete einen Volumenzuwachs von plus 14 Prozent auf 41.650 Hektoliter. Die fünf wichtigsten Exportländer in Volumen und Umsatz sind die das Vereinigte Königreich, die USA, Belgien, Schweden und Deutschland (Reihenfolge nach Volumen). Mittlerweile werden Rhône Weine in 193 Länder exportiert.

Der Umsatz von 24,37 Millionen Euro, ein Plus von 15 Prozent gegenüber 2016, illustriert eine spürbare Wertsteigerung auf dem deutschen Markt. Die ausgezeichneten Zuwachswerte sowohl in Volumen als auch Umsatz manifestieren die Bedeutung Deutschlands als Exportmarkt für Qualitätsweine der Côtes du Rhône.

2017 war ein Jahr der extremen Wetterbedingungen, was an der Côtes du Rhône, im Großteil Frankreichs und auch den europäischen Wettbewerbsländern zu deutlichen Ernteverlusten führte. Auf den 69.574 Hektar des Weinbaugebietes wurden 2017 insgesamt 2.503.055 Hektoliter Wein produziert, ein Rückgang von etwa 18 Prozent im Vergleich zu 2016. Aufgrund der hervorragenden Qualität des 2017er Jahrgangs kann davon ausgegangen werden, das Mengendefizit zumindest teilweise durch die qualitativ hochwertigen Weine kompensieren zu können.

Das Anbaugebiet der Côtes du Rhône ist eines der ältesten Weinanbaugebiete der Welt und erstreckt sich entlang des gleichnamigen Flusses von Lyon bis in den Süden, fast an die Mittelmeerküste. Es umfasst 171 Gemeinden in 6 Départements. Die Rotweine der Côtes du Rhône sind vor allem Cuvées aus fruchtiger Grenache, würziger Mourvèdre und körperreicher Syrah. Die frischen Weißweine werden aus den Rebsorten Roussanne, Marsanne, Viognier und Clairette erzeugt.