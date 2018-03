Wein- und Sektkellerei Einig-Zenzen Rückruf von Dornfelder

20.03.2018 Lebensmittel Praxis

Die Wein- und Sektkellerei Einig-Zenzen aus Rheinland-Pfalz warnt vor möglicherweise platzenden Glasflaschen mit Dornfelder-Wein. Der Wein könne in der Flasche noch nachgären, wodurch Druck entstehe. Groß sei die Gefahr des Platzens vor allem bei Flaschen mit Schraubverschluss; auch bei Korkverschluss könne das Bersten aber nicht ausgeschlossen werden.

Anzeige

Betroffen ist eine Charge Rheinhessen Qualitätswein Dornfelder lieblich aus dem Jahr 2016 mit 10 Prozent Alkohol in der 750-ml-Flasche, wie das Warnportal des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit am Montag mitteilte. Die Chargennummer lautet 4 907041 293 17. Das Produkt der Mosel-Kellerei wird in ganz Deutschland verkauft.

Wein- und Sektkellerei Einig-Zenzen, Carl-Friedrich-Benz-Straße 8, 56759 Kaisersesch