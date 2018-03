Ritter Sport:Pflanzt Bäume

13.03.2018 Lebensmittel Praxis

Eine Million Bäume zu pflanzen – dieses Versprechen gab Ritter-Sport-Chef Alfred T. Ritter (Foto, r.) ab. Das Unternehmen pflanzte bereits zwischen 2014 bis 2016 als Kooperationspartner der globalen, von Felix Finkbeiner (Foto, l.) als Schülerinitiative gestarteten Bewegung Plant-for-the-Planet einen Wald mit 250.000 Bäumen in Mexiko.

Anzeige

„Um das gleichermaßen ambitionierte wie großartige Ziel von Plant-for-the-Planet, nämlich das Pflanzen von 1.000 Milliarden Bäumen bis 2028, so schnell wie möglich zu realisieren, möchten auch wir gerne einen Beitrag leisten und unsere Baumspende auf eine Million erhöhen“, so Ritter. „Wir produzieren Schokolade – ein Naturprodukt. Alles, was wir für die Schokolade benötigen, liefert uns die Natur. Unsere Aufgabe muss es also sein, die natürlichen Ressourcen zu schonen und den Klimawandel aktiv zu bekämpfen.“

Im Gegensatz zu den 250.000 Bäumen, die in Mexiko beheimatet sind, wird ein Großteil der weiteren 750.000 Bäume in Zusammenarbeit mit Kakao-Kooperativen in Nicaragua und Westafrika gepflanzt. Ein Baum bindet pro Jahr übrigens durchschnittlich rund zehn Kilogramm CO2.