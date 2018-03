Mineralwasser:500 mal in Deutschland

07.03.2018 Lebensmittel Praxis

Deutschland beheimatet über 500 amtlich anerkannte Mineralwässer: Nirgendwo auf der Welt gibt es so viele Mineralwasser-Vorkommen wie in Deutschland.

Wenn es darum geht, den Durst gesund und natürlich zu löschen, bietet Mineralwasser klare Vorteile, so die Informationszentrale Deutsches Minieralwasser: Es sei nicht nur regional verfügbar, sondern mit über 500 Sorten auch ein besonders facettenreiches Naturprodukt. „Natürliches Mineralwasser ist das einzige amtlich anerkannte Lebensmittel in Deutschland und muss dafür über 200 Untersuchungen durchlaufen. Jedes Mineralwasser wird täglich überprüft. Außer Kohlensäure darf dem Mineralwasser nichts zugesetzt werden“, unterstreicht Sebastian Rau, Experte für Getränke und Qualitätssicherung beim SGS Institut Fresenius.



Kein Mineralwasser gleiche dem anderen, jedes hat aufgrund einer individuellen Mineralisierung seinen eigenen Geschmack. Dieser wird von den Gesteinsschichten der Ursprungsregion geprägt. Zum Beispiel werden in Gebieten mit abklingendem Vulkanismus, wie etwa in der Eifel, häufig Mineralwässer gefördert, die von Natur aus Kohlensäure enthalten. Und in von Kalkstein geprägten Regionen erhalten Mineralwässer oftmals eine Extraportion Calcium. Die Mineralwässer verschiedener Quellen und Regionen unterscheiden sich deutlich und bieten eine reiche Auswahl für jeden Geschmack, zu jeder Gelegenheit und für jedes Bedürfnis. Der Brunnenfinder (www.mineralwasser.com/Brunnenfinder) gibt Auskunft über die Mineralbrunnen in den verschiedenen Regionen Deutschlands und zeigt die große Vielfalt des Naturprodukts Mineralwasser. Weitere Informationen zu natürlichem Mineralwasser finden Sie unter www.mineralwasser.com.