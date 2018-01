Schokoladenwaren:Süßer Export

26.01.2018 Lebensmittel Praxis

Unternehmen in Deutschland machen gute Geschäfte mit Schokolade. Von Januar bis November 2017 exportierten sie 782.000 t und andere kakaohaltige Lebensmittel ins Ausland – 2,9 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

Der Wert der Ausfuhren betrug 3,7 Mrd. Euro, wie das Statistische Bundesamt mitteilt. Besonders beliebt war Schokolade aus Deutschland in Frankreich mit einem Export-Anteil von 13,5 Prozent vor Großbritannien (11,9) und Polen (8,4). Umgekehrt wurden in dem Zeitraum 412.000 t Schokolade in die Bundesrepublik importiert – vor allem aus Belgien (22,9 Prozent der Einfuhren), den Niederlanden (20,4) und der Schweiz (11,3). Der Wert der Importe summierte sich auf 1,9 Mrd. Euro.

Der Appetit deutscher Verbraucher auf Süßigkeiten und Snacks war zuletzt ungebrochen. Pro Kopf verzehrten sie 2017 fast 31 kg Süßigkeiten, Knabberartikel und Markeneis im Wert von knapp 97 Euro, berichtete der Bundesverband der Süßwarenindustrie jüngst. Der Wert sei seit Jahren stabil.

Impulse für das Geschäft erhofft sich die Branche von der weltgrößten Süßwarenmesse ISM in Köln, wo ab diesem Sonntag (28. Januar) mehr als 1.600 Anbieter aus rund 70 Ländern ihre Produkte und Ideen vorstellen.