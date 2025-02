Insa (Foto) und Klaus Rücker führen die Molkerei Rücker gemeinsam in vierter Generation. Bildquelle: Paula Bornscheuer

Roter Backstein, weiße Fenster, davor ein Kräutergarten: Das klassisch friesische Stadthaus aus dem Jahr 1927, in dem bis vor einigen Jahren Insa und Klaus Rücker mit ihren drei Kindern wohnten, ist seit vier Jahren „Das Käsehus“ der Molkerei Rücker mit Hauptsitz in Aurich. Das einstige Esszimmer der Familie beherbergt heute den Verkaufsraum. „Insas Köken“, die frühere Familienküche, dient als Kochstudio. Ein großer Tisch in der „Guten Stube“ lädt nun zu einer Tasse Tee, einem Plausch und heute auch zum Gespräch mit der Lebensmittel Praxis ein.

Hier wird Markenwelt erlebbar: Tradition, Regionalität, Premiumqualität. Eine Marke, die trotz 130-jähriger Geschichte noch gar nicht so alt ist. Mit der Gewissheit, dass massives quantitatives Wachstum nicht für jeden Mittelständler der Weg sein kann, leitete das Ehepaar Klaus und Insa Rücker 2010, kurz nach Übernahme aller Geschäftsanteile, seinen Strategiewechsel ein. Das Ziel für die Zukunft: auf die eigenen Stärken konzentrieren und exzellente Käsespezialitäten herstellen.

Groß geworden ist die Molkerei mit dem Export von Weißkäse in den Mittleren Osten. Bis heute mit weiteren Milchprodukten ein wichtiges Standbein des Unternehmens. Aber Spezialitäten attraktiv im deutschen Lebensmittelhandel anzubieten, das Geschäftsfeld war praktisch unbearbeitet.

„Wir hatten damals den Mut zu sagen, dass es zwar viele Käsemarken auf dem Markt gibt, aber gleichzeitig hatten wir das Gefühl, dass unsere Produkte speziell genug sind, um am Markt zu bestehen“, beginnt Insa Rücker den Markenre­launch der eigenen Molkerei zu beschreiben. Die Analyse des Ehepaars Rücker damals: Im SB-Regal fehlt ein kräftiger, naturgereifter Käse, und zwar in Scheiben. Lachend fügt sie hinzu: „Mein Schwiegervater war der Meinung, unser Käse lasse sich nur am Stück verkaufen, und das dann über die Bedientheke.“

Die Produkte waren also da. Was es brauchte, war ein entsprechender Markenauftritt. „Da wir nicht über große Kommunikationsbudgets verfüg­ten, haben wir entschieden, dass die Verpackung unsere Marke repräsentieren muss“, so die Geschäftsführerin für Unternehmenskultur und Marketing. Im ersten Schritt zogen die Rückers ihr Spezialitätensortiment unter ein Markendach. „Unser Logo war von Anfang an rot. In der Kombination mit Schwarz wirkt es besonders hochwertig“, begründet Insa Rücker, warum es die ungewöhnliche Farbe für ein Käselabel auf das Produkt geschafft hat. Sie gibt zu: „Unser Design in Schwarz war damals noch sehr ungewöhnlich im Frischeregal.“ Die Resonanz aus dem Handel war aber gut. Es gab schnell Listungen. Auch die echten Fotos auf den Verpackungen tun das Ihre dazu, die Themen Regionalität und Emotionalität zu spiegeln. „Die Blockplatzierung im Mopro-Regal als Top-on verstärkt zudem uns als Markenabsender.“

Nicht nur beim Thema Verpackung und Platzierung zeigen sich die Rückers innovativ. Ungewöhn­liche Wege geht man auch bei der Verbraucherkommunikation. Mit einem eigenen Blog und als Corporate Influencerin kommt Insa Rücker auf Social Media mit den Kunden direkt ins Gespräch. Um das datenbasierte Onlinemarketing kümmert sich eine Agentur. Mit dem exakten Wissen, in welchen Supermärkten beispielsweise von Rewe oder Edeka wann welche Aktion startet, lässt sich datenbasiert gezielt Werbung machen. Mit dieser Werbemethode erreichen sie genau die Verbraucher direkt am Supermarkt und überzeugen mit dem Preis. Das Ziel ist, den Probierkontakt herzustellen und „hoffentlich einen neuen Fan zu gewinnen“.

Premium braucht Zuwendung

Basis aller Käsevarianten ist die sogenannte Küstenbauernmilch – Milch von Ostfriesland über Schleswig-Holstein bis Mecklenburg-Vorpommern, die maximal 80 Kilometer von der Küste erzeugt wird. Verarbeitet wird dann in Wismar oder in der Zentrale in Aurich. Sechs bis acht Wochen reifen die Sorten wie „Alt-Mecklenburger“, „Alter Schwede“ und der „Küsten-Urtyp“ offen auf unbehandelten finnischen Fichtenholzbrettern. Mitarbeiter bürsten den Käse regelmäßig mit Salzwasser und bestrei­chen ihn bis zu dreimal wöchentlich mit Rotkulturen. Diese Art der Reifung unterscheide ihn von herkömmlichen Käseprodukten, „die meist direkt nach der Herstellung in Plastikfolie verpackt werden und dort dann reifen“, weiß Insa Rücker.

Um auch eine jüngere Klientel anzusprechen und den Distributionsgrad zu erhöhen, geht das Molkereiehepaar wieder neue Wege. So hat man eine inter­nationale Spezialität neu interpretiert: „Der ‚Ostsee-Cheddar‘ ist ein klassisches Produkt, um sich zu verjüngen“, zeigt sich Rücker vom Erfolg bestätigt. Auch die vier Grill- und Pfannenkäse haben ihre feste Fanbase und werden vor allem von jungen Familien und Erwachsenen gekauft. Noch relativ neu ist die vegane Range. Basiszutat dafür ist Hanf. „Vega Lecker“ ist „unsere persönliche Antwort auf sich weltweit verändernde Ernährungsgewohnheiten“, sagt Rücker. Und zusätzlich zur Milch eine echte Herzensangelegenheit.