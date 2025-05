In Deutschland kaufen 38 Prozent der Verbraucher bevorzugt bei Discountern ein. Besonders stark wachsen die Discounter in osteuropäischen Ländern wie Ungarn, Serbien und Rumänien. In Ländern wie Italien und Österreich dominieren dagegen weiterhin die Supermärkte.

Der Marktanteil von Discountern ist in fast allen europäischen Ländern gestiegen. In Deutschland kaufen mittlerweile 38 Prozent der Verbraucher bevorzugt bei Discountern ein und greifen zu Eigenmarken, wie aus dem aktuellen European Retail Landscape Report des Marktforschungsunternehmens YouGov Shopper Intelligence hervorgeht.

Besonders stark wachsen die Discounter in osteuropäischen Ländern wie Ungarn, Serbien und Rumänien, teilte YouGov mit. Als Grund nennt das Unternehmen die höhere Inflation in diesen Ländern sowie den deutlich höheren Anteil der Lebensmittelausgaben an den Haushaltskosten. In Serbien machen die Ausgaben für Lebensmittel 41 Prozent der Haushaltsausgaben aus. In Deutschland sind es dagegen nur 15 Prozent, in Österreich 14 Prozent.

„In den letzten Jahren konnte man auch im Handelswettbewerb deutlich die Auswirkungen der europäischen ‹Cost of Living Crisis› sehen“, erläuterte Marc Knuff, Global Retail Director bei YouGov Shopper Intelligence, in der Mitteilung. Multinationale Discounter wie Aldi und Lidl konnten ihre Marktanteile vor allem in Osteuropa ausbauen.

Supermärkte behaupten sich in Westeuropa

In den Niederlanden, Italien, Österreich und Schweden behaupten sich dagegen die Supermärkte als bevorzugte Einkaufsstätte, wie aus dem Report hervorgeht. Dies liegt nach Angaben von YouGov unter anderem an den hohen Qualitätsansprüchen der Verbraucher an Lebensmittel. Zudem passen die nationalen Marktführer in diesen Ländern ihr Angebot an die länderspezifischen Bedürfnisse der Kunden an.

Die Verbraucher suchen verstärkt nach Möglichkeiten, mit ihren Ausgaben zu haushalten. Handelsmarken gewinnen neben Deutschland auch in den Niederlanden mit 38 Prozent und in Österreich mit 36 Prozent weiter Marktanteile. Sonderangebote und Aktionsprodukte stehen besonders in Tschechien mit 56 Prozent und in Dänemark mit 45 Prozent im Fokus der Verbraucher.