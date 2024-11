Tschechien Verkaufsverbot von Energydrinks an Kinder

Die tschechische Regierung will den Verkauf von Energydrinks an unter 15-Jährige verbieten. Der Gesetzentwurf sieht auch ein generelles Verkaufsverbot in Schulen und Kinderheimen vor. Die Getränkeindustrie läuft gegen die Pläne Sturm. In Deutschland gibt es bislang keine Altersbeschränkungen für den Verkauf von Energydrinks.