Deutschland/Afrika Alpla eröffnet Recyclingwerk in Südafrika

Der Verpackungshersteller Alpla investiert 60 Millionen Euro in ein neues Recyclingwerk in Südafrika. Ab 2025 sollen in der Anlage jährlich 35.000 Tonnen PET-Material recycelt werden. Das Werk hilft der lokalen Getränkeindustrie, steigende Recyclingquoten zu erfüllen.