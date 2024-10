Der Europachef von Arla Foods, Peter Giørtz-Carlsen (Foto, links), wechselt zur DLG-Gruppe. Finanzchef Torben Dahl Nyholm (Foto, mitte) wird seine Funktion im Executive Board übernehmen. Die Position des Europachefs tritt Mark Boot (Foto, rechts) an.

Veränderungen in der Führungsspitze: Peter Giørtz-Carlsen (links) wechselt zur DLG-Gruppe, Finanzchef Torben Dahl Nyholm (mitte) steigt ins Executive Board auf und neuer Europachef wird Mark Boot (rechts). Bildquelle: Arla Foods

Der Molkereikonzern Arla Foods hat umfassende Veränderungen in seiner Führungsspitze angekündigt. Der Europachef Peter Giørtz-Carlsen (Foto, links) verlässt das Unternehmen spätestens zum 1. Februar 2025, um die Position des Vorstandschefs bei der dänischen DLG-Gruppe zu übernehmen, wie Arla Foods mitteilte.

Finanzchef Torben Dahl Nyholm (Foto, mitte) rückt zum 1. Dezember 2024 in das oberste Führungsgremium des Unternehmens auf. Das Executive Board wird dann aus Vorstandschef Peder Tuborgh und Nyholm bestehen, wie der Molkereikonzern bekannt gab. „Torben hat bewiesen, dass er eine herausragende Führungspersönlichkeit ist“, zitierte das Unternehmen Tuborgh in der Mitteilung.

Die Position des Europachefs übernimmt Mark Boot (Foto, rechts), der bislang das Geschäft von Arla Foods in den Niederlanden, Belgien und Frankreich verantwortet. Boot kam nach Angaben des Unternehmens 2016 zu Arla Foods. Zuvor arbeitete er in verschiedenen Führungspositionen bei Unilever und Royal Friesland Campina. „Ich freue mich darauf, unser Geschäft weiter zu stärken“, erklärte Boot laut der Mitteilung. Der Prozess zur Suche eines Nachfolgers für Mark Boot als Leiter des Geschäfts von Arla in den Niederlanden, Belgien und Frankreich wurde eingeleitet.

Die europäische Molkereigenossenschaft mit Hauptsitz im dänischen Viby gehört nach eigenen Angaben rund 8.000 Landwirten aus Deutschland, Belgien, Dänemark, Großbritannien, Luxemburg, Schweden und den Niederlanden. Das Unternehmen beschäftigt etwa 21.000 Mitarbeiter und erwirtschaftete im Jahr 2023 einen Umsatz von 13,7 Milliarden Euro. In Deutschland gehört Arla Foods zu den fünf größten Molkereiunternehmen.