Deutschland/Belgien Fritz-Kola eröffnet Abfüllanlage Beitrag teilen Der Hamburger Getränkehersteller Fritz-Kola plant ab 2025 eine Abfüllanlage in Belgien. Das Unternehmen will damit Transportwege verkürzen und nachhaltiger wirtschaften. Die Expansion soll das Wachstum in der Benelux-Region fördern. Donnerstag, 10. Oktober 2024 - LP.economy Lebensmittel Praxis

Der Hamburger Getränkehersteller Fritz-Kola plant ab 2025 eine Abfüllanlage in Belgien. Das Unternehmen will damit Transportwege verkürzen und nachhaltiger wirtschaften. Die Expansion soll das Wachstum in der Benelux-Region fördern. Bildquelle: Fritz-Kola/LaisVanGestel