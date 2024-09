Gewürze Fuchs verdoppelt Kapazitäten in Rumänien

Der Gewürzhersteller Fuchs hat seine Produktions- und Lagerkapazitäten in Rumänien verdoppelt. Am Standort Curtea de Argeș wurde ein Erweiterungsbau abgeschlossen, der die Gesamtfläche auf 18.000 Quadratmeter vergrößert. Die Investition von über acht Millionen Euro soll die steigende Nachfrage in Rumänien und Südosteuropa bedienen.