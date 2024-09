Uwe Roehrhoff übernimmt vorübergehend die Leitung von Constantia Flexibles. Bildquelle: Constantia Flexibles

Constantia Flexibles erhält eine neue Unternehmensspitze. Uwe Roehrhoff übernimmt ab 9. September 2024 übergangsweise den Chefposten des Verpackungsherstellers. Er folgt auf Pim Vervaat, der das Unternehmen verlässt, wie Constantia Flexibles mitteilte.

Roehrhoff gehörte bisher dem Aufsichtsrat von Constantia Flexibles an. Er verfügt nach Unternehmensangaben über mehr als 30 Jahre Branchenerfahrung. Constantia Flexibles betonte, Roehrhoff habe in der Vergangenheit entscheidend zur Umsetzung wichtiger Initiativen in den von ihm geführten Unternehmen beigetragen.

Aufsichtsrat plant langfristige Lösung

Der Aufsichtsrat hat laut Mitteilung bereits einen neuen dauerhaften Vorstandschef ausgewählt. Dieser soll voraussichtlich Anfang 2025 die Position antreten. Constantia Flexibles bezeichnet sich als weltweit führenden Anbieter von flexiblen Verpackungslösungen.

Gründe für den Führungswechsel nannte das Unternehmen nicht. Auch zu den Hintergründen der Entscheidung, zunächst einen Übergangschef einzusetzen, äußerte sich Constantia Flexibles nicht.