Der Schweizer Hersteller von pflanzlichem Fleischersatz Planted erweitert seine Produktionskapazitäten mit einem neuen Werk in Deutschland. Wie das Unternehmen mitteilte, errichtet es im bayerischen Memmingen auf einem ehemaligen Brauerei-Gelände eine Produktionsstätte für pflanzenbasiertes Fleisch. Planted plant die Inbetriebnahme für das erste Quartal 2025. Das Unternehmen bezeichnet die geplante Anlage als „modernste Produktionsstätte für pflanzenbasiertes Fleisch in Europa“.

Nach Unternehmensangaben sollen in dem neuen Werk mehr als 50 technische und betriebliche Arbeitsplätze entstehen. Mittelfristig sieht Planted eine tägliche Produktion von mehr als 20 Tonnen pflanzlichem „Fleisch“ vor. Das entspricht einer Jahresproduktion von etwa 5.000 Tonnen. Das Unternehmen begründete die Standortwahl damit, dass Deutschland der größte Exportmarkt sei. Planted exportiert nach eigenen Angaben 75 Prozent seiner Produktion.

Laut der Mitteilung legt Planted bei dem neuen Werk besonderen Wert auf Nachhaltigkeit. Das Unternehmen will den Standort fast komplett CO2-neutral und gänzlich frei von fossilen Energieträgern betreiben. Stattdessen nutzt es Brunnenkühlung, Fernwärme aus Holzheizung und Photovoltaik. Für die Umsetzung dieser nachhaltigen Energiekonzepte arbeitet Planted mit der ortsansässigen Alois-Müller-Gruppe zusammen. „Wir sind stolz, einer der wenigen Innovatoren von Fleisch auf pflanzlicher Basis zu sein, der so viele Schritte in der Wertschöpfung abdeckt – von der Forschung und Entwicklung bis zur industriellen Produktion“, zitierte das Unternehmen Mitgründer Lukas Böni in der Mitteilung.

Planted setzt auf Nachhaltigkeit und Innovation

Planted gründete sich 2019 und produziert seit 2020 am Hauptstandort im schweizerischen Kemptthal. Dieser Standort wird seine Produktion beibehalten, teilte das Unternehmen mit. Erst im April dieses Jahres brachte Planted ein pflanzliches Steak auf den Markt, das nach Unternehmensangaben in zahlreichen europäischen Gastronomiebetrieben sowie im Einzelhandel in der Schweiz und in Deutschland erhältlich ist. Bei der Herstellung eines pflanzlichen Steaks entstehen nach Unternehmensangaben im Vergleich zu seinem tierischen Pendant 97 Prozent weniger CO2-Emissionen und 81 Prozent weniger Wasserverbrauch pro Kilogramm.

Das Unternehmen sieht in der Expansion eine Reaktion auf die gestiegene Nachfrage nach umweltfreundlichen Nahrungsmitteln. Mit der neuen Produktionsstätte in Memmingen will Planted nicht nur seine Kapazitäten erhöhen, sondern auch näher an seinen deutschen Kunden produzieren.