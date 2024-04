Der Höhepunkt der Veranstaltung Supermarkt des Jahres ist die Kür der besten Verkaufsstellen Deutschlands auf Basis von Verbraucherstimmen und einer qualifizierten Handelsjury. Insgesamt 12 nominierte Märkte kämpfen am 17. April im Rahmen der finalen Jury-Sitzung um den Sieg in ihrer jeweiligen Kategorie. Für alle, die es nicht zum Event am 17. April 2024 in der Grand Hall der Zeche Zollverein in Essen schaffen, stellen wir einen Live-Stream bereit. Start 18.45 Uhr.

So gelangen Sie zum Live-Stream:

Live-Stream auf Youtube

Live-Stream auf Facebook

Wir freuen uns auf Sie!